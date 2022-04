Scopri i nuovi modelli di vasche da bagno Disenia

Redazione - 19 aprile 2022

Vasca da bagno, la culla del benessere

Se nel bagno non siete vincolati da problemi di spazio, considerate di installare una vasca, che vi consentirà di ritagliarvi momenti di vero relax in cui ritemprare corpo e mente. Il design che la contraddistingue e la possibilità di abbinarla nei colori ai mobili bagno, ne fanno anche un pezzo di arredo capace di connotare l'ambiente.



Si contraddistinguono per le linee morbide ed eleganti o più squadrate e minimal le vasche da bagno Disenia, realizzate con materiali innovativi, igienici e piacevoli al tatto, che consentono di modellarne le forme e assottigliare lo spessore. Scopriamo insieme i nuovi modelli!

Materiali innovativi per la vasca da bagno Ellisse

La vasca da bagno Ellisse è realizzata in Aquatek light, composto da resine acriliche, che garantisce una durevolezza estrema e una facile manutenzione; si pulisce con un panno imbevuto di acqua e sapone o con un prodotto anticalcare. Non poroso, questo materiale non assorbe sporco e germi. Contraddistinta da un'elegante forma ovale, Ellisse viene proposta in 3 diverse lunghezze e in 4 differenti versioni: freestanding, pannellata ad angolo, in nicchia o centrata rispetto alla parete. Se scelta nel modello a centro stanza, può essere colorata nelle tonalità laccate opache del campionario Ideagroup o RAL. Il troppo pieno è integrato nella vasca e la finitura del coperchio della piletta è in bianco opaco.

Curve sinuose per la vasca freestanding Seven

Le ultime tendenze riportano in voga per la vasca da bagno le forme morbide e avvolgenti che ricordano le tinozze di un tempo, reinterpretandole in chiave moderna e facendone strumenti di comfort ed ergonomia. Disenia propone la vasca da bagno Seven, disponibile in due finiture: Mineralsolid, con finitura bianco opaco verniciabile esternamente nei colori laccati opachi del campionario Ideagroup o RAL, e Mineralux nella finitura bianco lucido. Entrambi i materiali sono resine poliesteri a base di pet riciclato: si puliscono con un panno in cotone o microfibra, detergente neutro e acqua calda.

Deluxe, la vasca da bagno contemporanea

Se lo spazio ve lo consente reagalatevi una vasca da bagno dalle dimensioni generose, come il modello Deluxe di Disenia (L 170 o 180 cm). La contraddistingue un design minimale che ne fa la scelta perfetta per ambienti contemporanei. La vasca è realizzata in Aquatek light, con finitura bianco opaco e verniciabile esternamente nei colori laccati opachi del campionario Ideagroup o RAL.

Il fascino rétro della vasca da bagno Dekò

Se amate le atmosfere romantiche dall'ispirazione rétro, scegliete per il vostro bagno la vasca Dekò, che nelle forme strizza l'occhio alla tradizione rivisitandola in chiave attuale, per ambienti dall'estetica ricercata e senza tempo. Viene proposta da Disenia in Mineralsolid con finitura bianco opaco e verniciabile esternamente nei colori laccati opachi del campionario Ideagroup o RAL, oppure in Mineralux con finitura bianco lucido.

Almond, la vasca compatta per bagni piccoli

Il vostro bagno è piccolo ma non volete rinunciare al piacere di un bagno rilassante a fine giornata? Disenia ha pensato per voi la vasca Almond compatta e dedicata agli spazi contenuti (150 cm). Disponibile in Mineralsolid, con finitura bianco opaco, è verniciabile esternamente nei colori laccati opachi del campionario Ideagroup o RAL, e in Mineralux in finitura bianco lucido.

Il fascino del Giappone nella vasca Levante

In Giappone il bagno è un vero e proprio rito: l'ambiente che lo ospita è essenziale, gli arredi minimalisti, lo spazio ampio ed arioso. Si rifa alla cultura orientale la progettualità da cui nasce la vasca Levante di Disenia, in cui protagoniste sono le proporzioni equilibrate ed armoniche. Una vasca elegante e dalle dimensioni contenute, disponibile in Mineralsolid, con finitura bianco opaco, verniciabile esternamente nei colori laccati opachi del campionario Ideagroup o RAL.

Soul, la vasca da bagno rotonda

La forma circolare della vasca Soul, con diamentro di 110 cm, si adatta ad ambienti contemporanei e sa valorizzare anche i bagni di piccole dimensioni. Una silhouette minimale, accogliente, perfetta, senza asimmetrie, che diventa protagonista dell'ambiente in cui viene inserita. Disenia la porpone in Mineralsolid, con finitura bianco opaco, verniciabile esternamente nei colori laccati opachi del campionario Ideagroup o RAL.

Korner, la vasca versatile