Cerchi idee per i tuoi addobbi pasquali? Leggi qui!

Redazione - 06 aprile 2018

Qulche idea per decorare casa a Pasqua

Come quelli natalizi, ormai anche gli addobbi pasquali sono diventati irrinunciabili per molti. Gli ambienti domestici, sia interni che esterni, in occasione della Pasqua vengono abbelliti e vivacizzati in tanti modi diversi e, spesso, a fronte di una spesa minima. State cercando idee? Siete nel posto giusto.



Tanto per cominciare vi suggeriamo i kit per incidere, colorare e decorare le comuni uova: si sceglie, per esempio, fra timbri, pellicole termoretraibili, pastelli ad hoc e penne magiche ma anche set di stencil. Volendo, potete acquistare e utilizzare le uova di polistirolo. Con le uova sarà possibile realizzare originali alberi di Pasqua.



Di grande effetto sono i wall stickers a tema pasquale, perfetti per la cameretta ma anche il living e l’ingresso; si applicano e tolgono con grande facilità. Da distribuire un po’ ovunque, su mensole e ripiani, sono oggetti considerati simbolici quali i cestini, i coniglietti e i pulcini di peluche. Ottima trovata è quelli di affiancare composizioni floreali.

Addobbi di Pasqua fai da te

Se invece amate il fai da te e il riciclo creativo, potete davvero scatenarvi. Per esempio coniglietti, ma anche altri animaletti o piccoli oggetti, si possono realizzare con gli scampoli di feltro per poi utilizzarli come segnaposto o centrotavola nel giorno di Pasqua e/o di Pasquetta.



Oppure, perché non realizzare carote di carta crespa? Basta avvolgere della carta arancione su se stessa e aggiungere, in cima a questa specie di cono, dei ciuffetti di carta verde, fissandoli con colla a caldo. Di grande effetto i narcisi di carta: ritagliate dei fiori su alcuni cartoncini gialli e arancioni, prendete anche dei pirottini, quelli per fare i dolci, e delle caramelle colorate sfuse o confetti. Sui fiori posizionate i pirottini, riempiteli con le caramelle e il gioco è fatto.



Se ve la cavate in cucina, preparate dei biscotti glassati o decorati con pasta di zucchero, sempre dando loro forme che richiamino la Pasqua, e inseriteli in un vaso trasparente da posizionare o metteteli in un cestino oppure su un vassoio. Via libera anche alle composizioni di fiori secchi; in questo caso potete sbizzarrirvi con le tonalità creando delicati abbinamenti con i vari mobili e complementi di arredo.

Portacandele e alberelli pasquali

Gli alberelli decorati con finte uova colorate sono perfetti da mettere sul davanzale della finestra e per abbellire così il soggiorno o la cucina. Realizzarli è molto semplice: recuperate dei rami secchi da qualche albero o pianta che cresce nelle vicinanze di casa vostra, togliete la polvere con un panno asciutto e passate una mano di vernice trasparente in modo che diventino lucidi e sembrino finti.



Prendete poi le uova colorate (si trovano in qualsiasi negozio di bricolage e anche online), incollate sulla sommità un nastrino in raso e legatele alle estremità dei rami. Posizionate il tutto in un vaso colorato e mettetelo in mostra sul davanzale o al centro del tavolo da pranzo.



E ancora, appendete delle campanelline di media grandezza alle porte e alla finestra: il loro tintinnio vi rallegrerà ogni volte che le aprirete.



Poi le candele: sono protagoniste non soltanto delle festività natalizie, ma anche di quelle pasquali. Al di là del loro innegabile fascino, al di là del fatto che contribuiscono a creare atmosfere suggestive, hanno un significato religioso: basti pensare che all’inizio della Veglia pasquale viene sempre acceso un cero che simboleggia la luce di Cristo risorto.



Piccole, grandi, semplici o più elaborate, candide o colorate: vanno tutte bene. Un’idea originale e molto economica? Trasformare i gusci d’uovo in portacandele. E’ sufficiente svuotare le uova praticando dei minuscoli fori, quindi immergerle in ciotoline piene di coloranti e infine rompere i gusci da un’estremità.

Addobbi pasquali da realizzare con i bambini

Coinvolgete anche i bambini nella realizzazione degli addobbi di Pasqua, ne saranno felici e si divertiranno come matti. Per esempio, procuratevi piccoli pennelli e vernici per colorare insieme a loro le uova, oppure fatevi aiutare nella creazione di sagome di pulcini e coniglietti: la materia prima è il cartoncino.



Un’idea che farà impazzire i più piccoli? Bollite le uova e lasciatele raffreddare. Con delle vecchie pezze di stoffa preparate mantelline e fiocchetti, bottoni, cravatte e taschini. Con della colla atossica incollate gli abitini sulle uova dando vita a tanti simpatici personaggi. Potrete usare la stoffa anche per fare gli occhi, la bocca e il naso, altrimenti usate dei pezzettini di cartoncino colorati.



Oppure create coniglietti e gallinelle con i bicchieri di plastica o di carta oppure i rotoli finiti di carta igienica: è sufficiente ritagliare delle orecchie (ancora una volta usando un cartoncino), decorarle e applicarle con la colla.

Come addobbare la tavola a Pasqua

Non rinunciate agli addobbi per la tavola, anch’essi donano colore e allegria e contribuiscono a rendere speciale il pranzo di Pasqua. Cosa potete fare? In primis creare un semplice centrotavola, per esempio mettendo in un cestino in vimini delle uova vere decorate da voi o dai vostri bambini.



Simpatica l’idea di realizzare dei segnaposto a forma di coniglietto o di pulcino utilizzando del cartoncino colorato, oppure apparecchiare la tavola di giallo e piegare i tovaglioli in modo da rappresentare i suddetti animaletti.



Ovunque, inoltre, si trovano tovaglie, tovagliolini e piatti con decorazioni ad hoc, oltre a oggetti che hanno una mera funzione decorativa. Molto ampia è anche la scelta relativa ai materiali e, di conseguenza, ai prezzi. I piatti, per esempio, possono essere in porcellana così come in plastica (più spessa o più sottile), i bicchieri possono essere in vetro o, anche in questo caso, in plastica.



Chi preferisce l’usa e getta, per il quale è sufficiente un budget assai ridotto, trova idee molto carine e colorate da Tiger, catena di negozi danesi di oggettistica low cost nata nel 1995 e oggi ampiamente diffusa anche in Italia con una serie di punti vendita.



E se amate il decoupage, potete liberare la vostra fantasia e la vostra creatività cimentandovi con la decorazione di piatti in vetro da utilizzare proprio durante le festività pasquali: è un modo perfetto per risparmiare e personalizzare sia la tavola che la casa. Non dimenticate i fiori!

Cos’è e come si fa l’albero di Pasqua