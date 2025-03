Mobili componibili per lavanderia, eleganza e praticità

La scelta del mobile lavatoio

I mobili componibili per lavanderia con lavatoio devono rispettare lo spazio disponibile nella stanza. In ambienti piccoli è consigliabile optare per soluzioni compatte, in locali più ampi si possono scegliere basi dotate di cassetti e vani a giorno.

Il lavatoio si può presentare in appoggio o integrato nel top. La ceramica è apprezzata per la sua resistenza. La resina è leggera e si presta bene a design moderni. Il Solid Surface è elegante, morbido al tatto e altamente igienico grazie ad una superficie non porosa.

Lavatoio Tipo A a incasso di Ideagroup: è un prodotto in mineralux o mineralsolid bianco opaco o lucido, con la tavoletta nella stessa finitura.