Scegli con noi l'arredamento della camera da letto moderna, per una soluzione di tendenza

Redazione - 20 maggio 2015

Arredamento della camera da letto moderna: inizia scegliendo il letto

Decidere come progettare l'arredamento della camera da letto moderna richiede una considerazione ampia, per creare uno spazio accogliente ed esteticamente gradevole. Il letto è il protagonista della stanza, pertanto, deve essere scelto con cura: è fondamentale optare per un modello con dimensioni adeguate allo spazio effettivamente disponibile, per garantire passaggi agevoli e un layout armonioso. Una giusta testiera può diventare il punto focale visivo, conferendo personalità non solo al letto, ma anche all'intera camera. Nel caso di un locale particolarmente ampio, potresti considerare l'opzione di una testata più grande, al contrario, in ambienti ridotti è consigliabile evitare dimensioni eccessive per non appesantire visivamente l'ambiente. Solitamente la testiera viene scelta in base alle dimensioni del materasso, ma esistono opzioni che possono occupare più spazio, svolgendo una funzione decorativa non solo per il letto ma anche per i comodini vicini. Le testate imbottite offrono un fascino senza tempo e una sensazione di comfort speciale; sono disponibili in una varietà di colori e tessuti, con soluzioni che spaziano dal cotone naturale, microfibra oppure pelle, ecopelle e similpelle. Il legno è scelto per la sua versatilità ed adattabilità a qualsiasi ambiente, ma anche per coloro che desiderano arricchire la propria casa con materiali naturali. Cocos di Milano Bedding è letto imbottito sospeso, dotato di un contenitore quasi invisibile, che offre la sensazione di dormire quasi fluttuando nell'aria. La testiera presenta una trapuntatura con effetto intrecciato, il rivestimento removibile è lavabile a seconda del tessuto scelto.

L'armadio giusto per l'arredamento della camera da letto moderna

Se stai pensando all'arredamento della camera da letto moderna devi considerare che nella progettazione è importante tenere presente lo spazio a disposizione e le tue esigenze di contenimento; il guardaroba giusto, infatti, può influenzare notevolmente l'aspetto complessivo della stanza. In una camera piccola, potresti optare per un contenitore dal design semplice, pulito e con ante scorrevoli classiche o complanari, questa scelta garantisce modernità e un'organizzazione efficiente degli spazi, con un ingombro nullo all'atto della sua apertura. Se invece desideri un armadio con ante che si aprono completamente, per avere una visione completa dei contenuti, le ante a battente potrebbero essere la soluzione migliore; il tradizionale armadio a 6 ante che suddivide tre vani di 90 cm ciascuno rimane un trend consolidato. In generale, è consigliabile abbinare la tonalità dell’armadio con quella della testata del letto per creare una continuità stilistica; occorre trovare un equilibrio tra le diverse nuances presenti nella camera, in modo da creare un ambiente armonioso e piacevole. Giellesse propone l'armadio con apertura scorrevole Heron, in finitura rovere termocotto. Storage di Porro presenta un armadio complanare/ pull-out sliding, il primo sistema modulare che permette la continuità dello spazio in tutto l’armadio. L'elemento distintivo delle ante battenti dell'armadio Terre di Laurameroni è il profilo in legno a sezione arrotondata che delimita orizzontalmente l'anta. Un design sobrio ma elegantemente decorativo.

Considera la cabina armadio nell'arredamento della camera da letto moderna

Se la geometria della camera lo consente è possibile pianificare l'arredamento della camera da letto moderna con l'installazione di una cabina armadio, un'evoluzione dell'ambiente domestico sempre più diffusa nelle abitazioni contemporanee. Sono contenitori progettati per essere funzionali ed esteticamente gradevoli, spesso dotati di scaffali, appendiabiti, cassetti, specchi e illuminazione adeguata. Possono variare in dimensioni e configurazioni, in base allo spazio disponibile e alle esigenze individuali; si rivelano una soluzione vantaggiosa sia per chi dispone di ampi locali, sia per chi deve ottimizzare lo spazio residuo. Le cabine armadio offrono privacy e tranquillità per cambiarsi, scegliere gli abiti e prepararsi al meglio, aspetto particolarmente importante per le coppie che desiderano avere aree separate per organizzare il proprio guardaroba. Il sistema Miria di Garofoli è una collezione di pannelli, scaffalature ed elementi personalizzabili che permettono di creare armadi a muro, cabine armadio, guardaroba e mobili contenitori di varie tipologie, offrendo infinite possibilità di personalizzazione e adattamento alle esigenze di spazio e stile.

L'arredamento della camera da letto moderna con il gruppo letto perfetto

Quando si tratta di scegliere l'arredamento camera da letto moderna, il gruppo notte rappresenta un elemento fondamentale sia dal punto di vista estetico, per conferire armonia e continuità all'ambiente, sia dal punto di vista funzionale. Dai tradizionali comò e comodini ai sempre più richiesti settimini, è possibile ottimizzare lo spazio della camera da letto con una disposizione efficace degli arredi. Le abitazioni contemporanee tendono ad essere più piccole rispetto al passato, quindi, la capacità di razionalizzare lo spazio di contenimento con mobili efficienti è diventata una priorità per coloro che vogliono arredare la propria stanza con stile e funzionalità. Halfsquare di Living Divani: una base quadrata forma una struttura che crea un contrasto tra pieni e vuoti, culminando in un pratico ripiano d'appoggio e cassetti intimi e discreti, nascosti dalla superficie esterna. Storet di Acerbis, sia nella versione alta a otto cassetti, che nella variante comodino riflette l’artigianale lavorazione del legno, enfatizzando la decennale competenza dell'azienda nella tradizione ebanista. Calligaris presenta Lake, un comodino con gambe in metallo verniciato nero e una struttura in legno curvato impiallacciato disponibile nelle finiture smoke e noce. Il piano superiore è proposto in vetro serigrafato o ceramica.

Utilizza l'illuminazione per arredare una camera da letto moderna