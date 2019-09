Redazione - 27 maggio 2015

Stanza da letto moderna

Quali elementi di particolare attualità caratterizzano le camere da letto design moderno? Analizziamo innanzitutto il letto, che deve essere comodissimo e rilassante, con piani d’appoggio magari incorporati o “prolunghe” dello stesso, con testiere confortevoli, sempre più spesso imbottite per poggiare le spalle o il capo quando si legge. Molto graditi i letti con contenitore salvaspazio anche se nelle camere di design prevale spesso la leggerezza e dunque il letto viene sovente proposto sottile e slanciato. A volte presenta morfologie particolari, come quella tonda, qui proposta.



In foto, letto matrimoniale rotondo Time di La Falegnami con giroletto e testiera rivestiti in tessuto sfoderabile, dotato di rete in multistrato traforato. Le testate opzionali sono previste in due altezze, 46 o 34 cm, inseribili in ogni posizione del letto. Il letto matrimoniale Time è disponibile anche nella versione con prolunghe angolari e con rivestimento in pelle pieno fiore.

Camera da letto moderna

Fondamentale nelle camere da letto design moderno è una comoda armadiatura: si predilige sempre più spesso una certa ampiezza, come pure le ante scorrevoli che sono salvaspazio, eleganti, silenziose e più attuali rispetto a quelle a battente. Molto amata è anche la cabina armadio con scaffalature a vista, adatta a locali molto grandi, per avere tutto a portata di mano, con ordine. Gli ultimi modelli vengono proposti con Led all’interno, per illuminare gli spazi anche al buio e permettere di trovare più agevolmente i capi d’abbigliamento.



In foto, la cabina armadio Hangar di Lema disegnata da Piero Lissoni aggiunge ai pannelli di rivestimento murale in legno e vetro retroilluminato l’utilizzo di montanti pavimento/soffitto che concorrono a sorreggere il peso delle attrezzature e costituiscono un dettaglio di qualità.

Camere da letto moderne