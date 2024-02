Progetta e arreda una camera da letto con studio

Scopri dove collocare un angolo studio in camera da letto

Lo smart working è sempre più diffuso, quindi diventa essenziale avere uno spazio dedicato in cui potersi concentrare.

Se non si dispone di una stanza appositamente dedicata, una camera da letto con studio può essere la soluzione perfetta, permettendoti di lavorare in tranquillità, senza creare caos nell'ambiente domestico; non è necessario avere una stanza spaziosa, anche pochi metri quadrati possono essere trasformati in un funzionale ufficio casalingo.

La creazione di questo spazio di lavoro è possibile ma richiede una pianificazione accurata: quando si tratta di posizionare una scrivania, ci sono diverse alternative da considerare in base allo spazio disponibile e ai gusti personali.

Un angolo studio può essere sfruttato in varie aree della stanza: in un angolo meno frequentato, accanto a un armadio, frontalmente al letto, oppure sotto una finestra per godere della luce naturale durante le ore di lavoro.

Se la tua camera dispone di nicchie o rientranze, possono essere sfruttate in modo ottimale per creare uno spazio ufficio personalizzato; basta realizzare una scrivania su misura che si adatti perfettamente allo spazio disponibile, oppure optare per una mensola robusta, che sostenenga il peso degli strumenti necessari per lavorare.

In una camera di ampie dimensioni è più agevole creare uno spazio lavoro poiché non ci saranno limiti di spazio, avrai la libertà di arredare questo angolo a tuo piacimento, potendo scegliere la scrivania dalle dimensioni e dalle caratteristiche che più ti aggradano, con cassetti o senza, in base alle tue esigenze specifiche.

Molteni&C propone Scriba, uno scrittoio moderno con design pulito e linee nitide, caratterizzato da un elemento di sostegno traforato che conferisce leggerezza. Il piano di scrittura è in legno e presenta un pratico cassetto laterale, un supporto reggilibri in lamiera laccata e una tasca laterale in cuoio per organizzare gli oggetti di lavoro. Il supporto reggilibri può essere posizionato e orientato liberamente sul piano secondo le esigenze dell'utente.