Mobili e complementi per arredare la veranda di casa

Redazione - 27 marzo 2016

Come arredare una veranda aperta

Il lockdown, misura necessaria di contenimento del contagio da Covid-19, non è stato privo di effetti positivi. Costretti a casa, gli italiani hanno riscoperto il piacere di stare in famiglia, hanno coltivato la passione per la cucina e/o altri talenti, hanno imparato cose nuove per ingannare il tempo. E hanno cominciato ad apprezzare molto più del solito gli spazi esterni delle loro abitazioni: giardini, terrazze, semplici balconi, verande.



Ed è proprio su queste ultime che vogliamo concentrarci, aiutandovi a valorizzarle e sfruttarle pienamente, nel migliore dei modi. Cominciamo da quelle aperte: come arredarle? Innanzi tutto, essendo prive di chiusure laterali, vengono utilizzate essenzialmente durante la bella stagione e bisogna tenerne conto.



In secondo luogo, per lo stesso motivo è necessario scegliere arredi da esterno, quindi progettati per resistere all’azione degli agenti atmosferici. Non dovrebbero mancare un divanetto, magari in vimini o rattan, e qualche poltroncina. Per quanto riguarda il tavolo, le dimensioni dipendono dallo spazio disponibile ma per quanto riguarda le materie prime suggeriamo l’intramontabile legno o il ferro.



Potreste anche optare per un set da giardino, evitando così di impegnare parte del vostro tempo nella ricerca degli abbinamenti ad hoc.

Quale stile scegliere per l'arredo della veranda

Non riuscite a stabilire quale stile sia più adatto alla vostra veranda? Innanzi tutto decidete se debba esserci una continuità, da questo punto di vista, rispetto agli arredi che caratterizzano gli interni dell’abitazione. In caso affermativo, la strada diventa subito in discesa perché la scelta si restringe e comunque sapate in quale direzione andare.



Se invece preferite che la veranda, dal punto di vista stilistico, sia un ambiente a sé, rispondete a questa domanda: volete che abbia un aspetto moderno, oppure più classico e rustico? Per le verande moderne sono perfetti le poltrone e i divani squadrati, i tavolini minimalisti, i tavoli in metallo (anche riconducibili all’industrial style) o in legno chiaro.



Per la veranda classica si rivelano molto indicati gli elementi di arredo dalle forme più arrotondate e accoglienti, i tavoli in ferro battuto e i mobili contenitori dall’aspetto retrò (per esempio credenze e madie). Se amate lo shabby chic, sappiate che la parole d’ordine è la seguente: bianco.

Idee di arredo se la veranda è chiusa

Rispetto a quella aperta, la veranda chiusa offre una libertà decisamente maggiore per quanto riguarda l’arredamento. Le vetrate che chiudono i lati, infatti, trasformano l’ambiente in una stanza a tutti gli effetti e permettono di andare molto oltre i mobili da esterno. Ecco 3 idee interessanti:



Nella prima foto vedete la soluzione più tradizionale, ovvero una veranda adibita a salottino. I materiali sono naturali, lo stile è classico-rustico e vi invitiamo a notare i dettagli che fanno la differenza: il tappeto, la lampada da terra, i due quadretti. Tutti oggetti che risulterebbero poco adatti a una veranda aperta.



Nella seconda foto lo spazio disponibile è più ampio, di conseguenza è stato possibile creare un vero e proprio living; una parte della superficie ospita il tavolo da pranzo e le sedie, l’altra metà è occupata dagli imbottiti. Presenti anche una consolle e un secondo tavolo che funge da piano di appoggio.



La terza veranda è insolita, più originale. La scelta è stata quella di trasformarla in uno studio artistico e questo può essere un input per decidere di creare, più in generale, un ambiente dedicato allo smart working. Per incrementare il grado di versatilità, suggeriamo di posizionare anche un divanetto e/o una o più poltroncine.

3 verande da sogno scelte per voi