Box doccia, qualità per l’area doccia a un ottimo prezzo

Redazione - 31 marzo 2018

Scegliere il box doccia

Il bagno, che un tempo rivestiva solo la funzione di un ambiente di servizio, si è evoluto nel concept e nell'estetica, assumendo nel tempo un ruolo da protagonista nelle nostre case. Oggi è la stanza del benessere, in cui rifugiarsi a inizio e fine giornata per ritemprare corpo e spirito. In tale contesto una certa cura richiede la progettazione del box doccia, che deve tenere in conto alcuni fattori.



Numerosi i modelli di cabine doccia in commercio, che differiscono tra loro per la forma, il design, i materiali, il piatto, il tipo di apertura. La forma è determinata proprio dal piatto, che può essere quadrato, rettangolare, semicircolare, semicircolare asimmetrico. I box doccia più tradizionali hanno i profili, quelli caratterizzati da un design contemporaneo ne sono privi. Per quanto riguarda i pannelli, si sceglie fra l’acrilico e il cristallo temperato con diverse finiture: trasparente, serigrafato, stampato, satinato. Il cristallo temperato risulta più costoso dell’acrilico, non solo perché è oggettivamente più pregiato ma anche perché offre una maggiore resistenza e un più elevato grado di sicurezza: se un pannello si stacca a cade, si riduce in una miriade di frammenti piccolissimi senza punte e per nulla taglienti. Le ante del box doccia sono generalmente a battente oppure scorrevoli. Nel primo caso la comodità è assicurata ma l’ingombro è maggiore, nel secondo caso lo spazio per entrare e uscire si riduce di un terzo ma in compenso l’ingombro diminuisce nettamente. Ci sono poi le porte a libro e a soffietto, che si raccolgono su se stesse, e le docce walk-in, prive di porta.



Una panoramica ricca e variegata: scelta ed acquisto richiedono dunque grande attenzione e anche una certa competenza. Affidandosi a professionisti, però, diventa tutto più semplice. E da professionisti giovani ma qualificati è composto il team di VirtualBazar, un’azienda di trading internazionale che opera con grandi lotti e possiede un ufficio tecnico con ingegneri specializzati: ciò significa che propone sempre offerte di grande interesse, frutto della collaborazione con i fornitori italiani e stranieri. Il rapporto qualità-prezzo che contraddistingue tutti i prodotti è davvero ottimo e un notevole valore aggiunto coincide con un costante controllo qualità delle forniture. Il catalogo di Virtual Bazar comprende anche arredo bagno e, in particolare, un’ampia e versatile gamma di box doccia, piatti doccia e accessori. Proposte in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e messe in campo dalle migliori marche del settore.

Cabine doccia moderne, soluzioni personalizzate

VirtualBazar ha sede a Schio, in provincia di Vicenza, e opera in sinergia con esperti buyer in Italia e all’estero: grazie anche all’abilità di questi ultimi e alla numerosità dei lotti acquistati, la merce proposta prodotti ha costi di gran lunga inferiori alla media. Ciò non va assolutamente a scapito della qualità, costantemente monitorata dall’ufficio tecnico. Tutti i prodotti venduti da VirtualBazar sono certificati CE e i partner fornitori sono certificati ISO-9000 e ISO-VISION 2000. L’offerta dell’azienda relativa ai box doccia è ricca quanto variegata e, altro fattore molto importante, si traduce in un elevato livello di personalizzazione.

Su VirtualBazar, come del resto si può intuire dal nome stesso, i box doccia si comprano online. Una volta entrati nella categoria Box Doccia, grazie ai filtri suggeriti, si può definire, passo dopo passo, la configurazione desiderata. Si indicano il numero dei lati, la larghezza, la profondità, il tipo di apertura. VirtualBazar permette poi di scegliere fra box doccia “basic” e box doccia multifunzione, dotati invece di idromassaggio, pannelli sauna infrarossi, soffioni con idrogetti regolabili: anche i piccoli, grandi lussi quotidiani sono a portata di click. E chi ha qualche dubbio o necessita di ulteriori informazioni, non deve fare altro che chiamare il numero dedicato 0445/500021: personale qualificato sarà in grado di rispondere a qualsiasi domanda. La consulenza è del tutto gratuita.

Comprare un box doccia online