Quali materiali scegliere per il piatto doccia

Redazione - 06 aprile 2018

Il piatto doccia in resina

La scelta del piatto doccia contribuisce in modo decisivo a definire l'estetica e l'atmosfera del nostro spazio personale. I materiali nuovi vedono la resina sempre più richiesta. Composta da un mix con miscele naturali presenta un effetto pietra e spessori diversi per montaggi a filo pavimento o in appoggio. La resina offre una sensazione di calore al tatto che rende la routine giornaliera più confortevole. In caso di scheggiature è possibile ripristinare la sua condizione originale. La superficie trattata con pellicole speciali rendono questo materiale antibatterico e pratico da pulire. La flessibilità del composto consente di realizzare un piatto doccia su misura per adattarsi perfettamente agli spazi con diverse forme e dimensioni. Forma Vale, di Hafro del Gruppo Geromin, è un piatto doccia realizzato con cariche minerali naturali e resina. Il rivestimento in smalto tecnico con finitura opaca effetto pietra, rende la superficie durevole, antiscivolo e antibatterica. Il retro del piatto doccia presenta apposite nervature che aumentano la qualità e rendono particolarmente solido il prodotto.

Piatto doccia in ardesia: eleganza e praticità

Scegliere un piatto doccia in ardesia è una questione di stile e praticità, che trasforma il tuo bagno in un angolo di puro piacere. Si tratta di un materiale di origine vulcanica noto per la sua bellezza naturale e resistenza. L’ardesia è resistente agli urti, ai graffi e all'usura. La sua superficie è facile da pulire e antiscivolo e l'abbinamento con la resina la rende anche antimacchia. Le sfumature che vanno dal grigio al blu rendono il piatto doccia un pezzo dal fascino unico e sofisticato, che può adattarsi a qualsiasi ambiente moderno. Ardesia Night di Kinedo, un piatto doccia in ardesia. L'effetto cromatico suggestivo viene creato grazie alla posizione dei led lungo il perimetro esterno del piatto; utilizzando il telecomando in dotazione, è possibile scegliere il colore desiderato.

Scegli un piatto doccia in grès

Il piatto doccia in gres porcellanato rappresenta una soluzione innovativa e di alta qualità per chi cerca un design moderno e funzionale. Grazie alle sue caratteristiche uniche, il gres offre una continuità estetica in tutto il bagno, poiché può essere utilizzato non solo per il piatto doccia, ma anche per pavimenti, rivestimenti e termosifoni creando un ambiente armonioso e sofisticato. Questo materiale è estremamente resistente, capace di sopportare temperature elevate e agenti chimici. Si pulisce facilmente grazie alla sua superficie compatta e non porosa. La sua versatilità si riflette nelle infinite possibilità di personalizzazione che permettono di ottenere finiture in diverse tonalità e texture. Piatto doccia Blade in Grès Laminam di Disenia. La finitura in Laminam riproduce alla perfezione le venature del marmo naturale. Il piatto possiede una piletta decentrata con finitura coordinata ed è disponibile per l'installazione a filo pavimento con uno spessore di 0 cm oppure in appoggio da 4,2 cm. Scegliendo il piatto Blade è possibile rivestire pareti e nicchie.

La bellezza naturale del Corian