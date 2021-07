Camerette salvaspazio tante idee originali

Redazione - 30 ottobre 2015

Organizzare lo spazio in cameretta

Nelle case di oggi spesso le metrature dei locali della zona notte non sono generose e la progettazione degli spazi, in particolare delle camerette, richiede soluzioni che consentano ai più piccoli di potere godere di un ambiente agevole ed accogliente. Nella loro stanza i nostri figli non solo riposano, ma studiano, giocano e trascorrono il tempo prezioso della crescita. Non è sempre facile dunque, soddisfare al meglio, in termini di progettualità, tutte queste esigenze. Per tale ragione i produttori di camerette hanno messo a punto soluzioni salvaspazio, che ottimizzano le funzioni con occhio attento all’estetica. Perché anche la cameretta va arredata e personalizzata con gusto. Letti provvisti di cassettoni o librerie, scaffali modulari, contenitori retroletto: eccovi qualche idea per organizzare al meglio lo spazio junior. Grazie alle proposte per arredare le camerette firmate Doimo Cityline ogni elemento può essere personalizzato al meglio nelle funzioni, dei colori, nelle dimensioni. I programmi modulari dell’azienda accontentano le esigenze dei nostri figli a tutte le età, con garanzia di 10 anni su tutti i prodotti. Le infinite funzionalità che offrono consentono alle soluzioni Doimo Cityline di non invecchiare, ma di evolversi invece mentre il bambino cresce, adattandosi agli spazi che servono. In foto: il letto singolo Montreal con libreria integrata, per avere sempre a portata di mano libri, riviste, giochi.

I letti attrezzati

Il letto può offrire un utile e capiente spazio per il contenimento, se attrezzato con elementi appositamente studiati a tale scopo. Attenta alle esigenze degli spazi domestici di oggi, Doimo Cityline offre soluzioni di arredo belle e funzionali, come il letto Montreal, la cui base può essere attrezzata con elementi libreria a giorno da alternare a vani chiusi da ante push pull, che offrono utili spazi per il contenimento senza ulteriori ingombri.

Cassettone capiente

Sotto il letto Olimpus trova spazio un capiente cassettone con apertura frontale lato pediera, in cui riporre ordinatamente a fine giornata tutti i propri giocattoli.

I contenitori nascosti

Ottimizzare gli spazi è la parola d’ordine negli ambienti dedicati ai più piccoli di casa. I luoghi destinati al contenimento e all’ordine sembrano non essere mai sufficienti, ma occorre non occupare le superfici disponibili con eccessivi elementi quali box, scatole, cassettiere, portagiochi: i bambini necessitano infatti di spazio per muoversi in libertà durante i momenti di gioco e socializzazione che vivono in cameretta. Esistono però tanti accorgimenti, legati alla dinamicità dei programmi di arredo, che mettono a disposizione spazio utile senza ingombri eccessivi. Un esempio? Il contenitore retroletto portatutto proposto in questa composizione a ponte di Doimo Cityline. Anche il letto Giotto è attrezzato per contenere con due utili cassettoni su ruote.

Una cameretta per due