Come arredare con il color tortora, alla moda per il 2021

Brave Ground, il nuovo colore per il 2021

Dulux Color of the Year 2021: Brave Ground

Analizzando infatti le tendenze sociali ed economiche dell’ultimo periodo, gli esperti hanno individuato il color tortora come interprete dell’umore del momento. Anche se è stato scelto prima dell’esplodere della pandemia, il Brave Ground non è stato cambiato durante l’anno, poiché in grado di alimentare crescita, consapevolezza e trasformazione .

Come usare il colore tortora in casa

Elegante, chic, raffinato e allo stesso tempo riposante e familiare, il color tortora racchiude in sé il calore e la matericità dei toni del marrone e la serietà e la sobrietà del grigio.

Come usarlo in casa? In quali ambienti? Su quali superfici?

: la sua innata versatilità, il suo definirsi “neutro”, lo colloca all’interno di quella gamma di colori “jolly” che vanno bene in ogni contesto stilistico (classico, shabby, moderno o di design) e in ogni stanza. Il tortora è un must nella zona living, come pure in cucina. È perfetto in camera da letto (di adulti e bambini) per la sua confortevolezza, ma anche in bagno, per un risultato davvero glamour. Non dimentichiamoci poi dell’angolo studio o dell’ufficio, dove risulta decisamente “professionale”; superfici: la tonalità Brave Ground può essere impiegata come tinta da stendere sulle pareti. Si possono scegliere due possibilità: un uso a tutto tondo, che abbraccia l’intera superficie muraria, o un uso parziale, in combinazione cromatica con altre nuance, a creare decorative “boiserie” e grafismi murari dal forte impatto visivo. In alternativa il tortora lo possiamo ritrovare a terra, come resina continua, come parquet o gres che avvolge pavimenti e pareti, per creare una base sulla quale impostare il progetto d’arredo. E a proposito di arredi, lo ritroviamo anche nelle ultime collezioni d’interior design, come tessuto che veste gli imbottiti, come superficie che avvolge pareti attrezzate e mobili da cucina.

Sfoglia la gallery per catturare l’idea a te più congeniale!