I sistemi per il living Line_Up firmati DielleModus

Redazione - 24 marzo 2020

Consigli pratici per arredare il living

Il living è da sempre uno spazio versatile, forse il più eterogeneo e mutevole della casa: si adatta ad accogliere ospiti, è ideale per rilassarsi e guardare la tv, ma si presta ad essere anche home office e spazio contenitivo.

Quali sono dunque le regole per arredarlo al meglio? Partire dalla grandezza dell’ambiente :

saranno i mq della stanza e la dimensione e conformazione delle pareti a guidare il nostro progetto. Analizzando lo spazio riusciremo a capire dove posizionare la libreria, la madia o la parete attrezzata.

: saranno i mq della stanza e la dimensione e conformazione delle pareti a guidare il nostro progetto. Analizzando lo spazio riusciremo a capire dove posizionare la libreria, la madia o la parete attrezzata. Focalizzare l’attenzione sulle necessità abitative :

abbiamo bisogno di contenere e nascondere? O di mostrare ed esporre? Rispondiamo a queste domande per individuare quali e quanti mobili acquistare.

: abbiamo bisogno di contenere e nascondere? O di mostrare ed esporre? Rispondiamo a queste domande per individuare quali e quanti mobili acquistare. Tenere d’occhio lo stile:

essendo anche un ambiente di rappresentanza, il living deve interpretare il nostro mood e apparire armonioso e proporzionato, definito nello stile e nel colore.

Per rispondere alle nuove richieste dell’abitare, sempre così esigenti e in evoluzione, DielleModus ha ideato la nuova collezione per la zona giorno Line_Up, che non dà limiti alla creatività e spinge alla personalizzazione di ogni soluzione d’

In foto la Composizione 14: la libreria multimediale da progettare al centimetro, caratterizzata da: base terra con cassettoni;

libreria Mood schienata;

nuova anta a farfalla Air;

box in metallo. Per rispondere alle nuove richieste dell’abitare, sempre così esigenti e in evoluzione,ha ideato la nuova collezione per la zona giorno, che non dà limiti alla creatività e spinge alla personalizzazione di ogni soluzione d’ arredo , puntando su un design essenziale ed elegante, grazie a forme semplici e funzionali e a finiture contemporanee.In foto la: la libreria multimediale da progettare al centimetro, caratterizzata da:

Quali sono i mobili ideali per un salotto moderno

Se guardiamo i modi di abitare contemporanei ci accorgiamo di come le case siano sempre più compatte e di come il soggiorno sia così ridotto da essere al contempo sala da pranzo, zona relax, ma anche angolo cottura e angolo studio.

Come racchiudere tutte queste funzioni in un’unica composizione d’arredo? In un unico mobile? La risposta è puntare su soluzioni modulari e componibili, da fare proprie e dimensionare in base agli spazi di cui si dispone. Per darvi degli ottimi spunti d’arredo abbiamo selezionato 3 mobili giorno moderni, ognuno con proprie peculiarità, “pescati” della collezione Line_Up di DielleModus: Composizione 5 : ritmica, compatta, leggera, pratica ed essenziale, si compone di mensole alternate a basi sospese con ante battenti. Un’ottima idea per chi deve contenere documenti ed esporre libri e oggetti. Ideale anche per lo spazio ufficio.

: ritmica, compatta, leggera, pratica ed essenziale, si compone di mensole alternate a basi sospese con ante battenti. Un’ottima idea per chi deve contenere documenti ed esporre libri e oggetti. Ideale anche per lo spazio ufficio. Composizione 6 : innovativa e geniale, vede l’integrazione senza soluzione di continuità di base, pensili e libreria. La base a terra in laccato opaco ha cassettoni, mentre i pensili sono dotati di ante; la libreria Mood in nobilitato ingloba box in metallo a contrasto cromatico.

: innovativa e geniale, vede l’integrazione senza soluzione di continuità di base, pensili e libreria. La base a terra in laccato opaco ha cassettoni, mentre i pensili sono dotati di ante; la libreria Mood in nobilitato ingloba box in metallo a contrasto cromatico. Composizione 16: volumi minimali, finiture materiche e colori di tendenza accostati con gusto contemporaneo. Questa soluzione mostra un piano ad andamento orizzontale sormontato da un volume realizzato con pensili a giorno, ad anta e a vasistas in tre diverse finiture.

Tutte e 3 le proposte possono essere configurate su misura e al momento nei diversi punti vendita DielleModus, attraverso un particolare software di progettazione 3D. Tutte e 3 le proposte possono essere configurate su misura e al momento nei diversi punti vendita DielleModus, attraverso un particolare software di progettazione 3D.

Tutti i vantaggi dei sistemi modulari per la zona giorno

La parola d’ordine nell’arredare un salotto moderno così complesso nei contenuti è massima libertà compositiva, ottenuta attraverso nuovi programmi d’arredo modulari. Scopriamone insieme i vantaggi! la compresenza e ricchezza di più elementi, come: basi a terra o sospese, librerie con o senza schienale, pensili di diverse dimensioni, vani a giorno e boiserie, permette di scegliere con quali mobili arredare la stanza;

la possibilità di combinare in libertà i singoli componenti, adattandoli alla grandezza e altezza della parete, alla destinazione d’uso della stanza e alle singole esigenze, dà modo di ottenere veri e propri mobili su misura;

un altro punto di forza? La possibilità di modificare la composizione nel tempo, aggiungendo elementi e cambiandone la collocazione, per una casa dinamica e in divenire;

i prodotti di alto livello hanno inoltre un ricco catalogo di materiali, finiture e colori da mixare in libertà, per soddisfare i gusti di stile più disparati.

La Composizione 11, in foto, mostra l’elevata capacità compositiva di Line_Up Collection by DielleModus. Si tratta infatti di una libreria verticale del tutto nuova, formata da una boiserie con mensole e box in metallo contrapposta visivamente a un contenitore orizzontale sospeso, con finitura in spatolato marmo di Candoglia, una ricercata rifinitura materica ottenuta da polvere di marmo o pietra miscelata ad un legante, che viene stesa manualmente su tutta la superficie del pannello. La, in foto, mostra l’elevata capacità compositiva di. Si tratta infatti di una libreria verticale del tutto nuova, formata da una boiserie con mensole e box in metallo contrapposta visivamente a un contenitore orizzontale sospeso, con finitura in spatolato marmo di Candoglia, una ricercata rifinitura materica ottenuta da polvere di marmo o pietra miscelata ad un legante, che viene stesa manualmente su tutta la superficie del pannello.

Come sono le nuove librerie componibili