Mobili porta TV, ecco come scegliere quello giusto

Arredare la casa con i mobili porta TV

La TV è senza dubbio un elemento immancabile all’interno della zona giorno. Gli schermi sempre più grandi e piatti occupano spazio e attirano l’attenzione per la loro estensione. Occorre quindi posizionare la TV nel punto giusto del living, dandole un adeguato appoggio. I mobili porta TV svolgono questa pratica funzione e permettono una visione ottimale dello schermo. Ma i mobili per TV hanno anche altri vantaggi :

5 consigli per scegliere il mobile porta TV

Una volta capita la versatilità del mobile porta TV è necessario individuare alcuni parametri per sceglierlo al meglio, evitando così irreversibili errori di valutazione. Proviamo a dare 4 consigli d’arredo per trovare il perfetto mobile porta TV:

Le 2 tipologie di mobile porta tv

La nostra guida alla scelta del perfetto mobile porta TV può concludersi individuando le 2 tipologie di mobili più ricercate sul mercato, ovvero; mobili per tv salvaspazio e portatili e arredi di grandi dimensioni.

Partiamo parlando dei carrelli porta TV. Si tratta di mobili compatti, dotati di ruote piroettanti, adatti a schermi di piccole dimensioni. Leggeri, semplici da trasportare, dotati spesso di versatili ripiani aggiuntivi, i mobili porta TV con ruote sono perfetti per la camera da letto, i monolocali e i piccoli appartamenti. L’ideale, per un discorso di sicurezza, è che siano dotati anche di fermi per bloccare le ruote.

I mobili porta tv di grandi dimensioni possono essere paragonati a delle pareti attrezzate. Lunghi più di due metri, dotati di libreria, mensole, contenitori aggiuntivi e armadi, arredano in modo completo il living. La loro grande dimensione impone una maggiore attenzione nel coordinare finiture e materiali, al fine di ricreare un ambiente confortevole e armonioso.