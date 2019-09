Redazione - 29 febbraio 2016

Come combattere la muffa in casa: segreti per prevenire

La muffa è un tipo di fungo che per riprodursi impiega spore. La muffa può formarsi all’interno delle case e degli edifici creando un problema che spesso viene sottovalutato riguardante soprattutto l’inalazione delle spore. Sono proprio queste a causare potenti allergie mentre altre, possono rilasciare tossine nei polmoni causando infiammazioni e lesioni soprattutto in bambini e anziani. La presenza di muffa in un ambiente può causare un difetto di origine strutturale o anche ambientale causato da infiltrazioni, cattiva esposizione e scarsa aerazione, eccessiva umidità nei muri ma anche scarsa manutenzione dei mobili. A questo proposito scopriremo quindi come combattere la muffa in casa riportando l’ambiente all’iniziale e totale salubrità.

Come combattere la muffa in casa

Dobbiamo sapere come combattere la muffa in casa dall’inizio, ancora prima che questa inizi a formarsi e diventare palese. È fondamentale effettuare sempre un’adeguata pulizia delle stanze, aerarle con frequenza ed evitare accumuli di umidità soprattutto nei bagni e nelle cucine (scopri qui come pulire la casa). Le piastrelle della doccia sono punto libero del via alla proliferazione delle muffe: è importante effettuare una pulizia profonda e costante anche con agenti come candeggina. Un consiglio: è valutabile dopo avere fatto la doccia aprire le finestre del bagno per evitare che gli accumuli di umidità del vapore sprigionato comincino a fare effetto, e allo stesso modo, se la vostra cappa non è sufficiente, arieggiate la cucina dopo aver fatto bollire o cucinato a lungo.

Come combattere la muffa in casa eliminandola totalmente