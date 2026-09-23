Come preparare gli impianti in casa all'inverno: i controlli da fare in autunno

Climatizzatori con funzione riscaldamento: cosa controllare

Molti climatizzatori possono riscaldare gli ambienti perché funzionano come pompe di calore aria-aria: prelevano calore dall’esterno e lo diffondono nelle stanze attraverso le unità interne. Vengono utilizzati per riscaldare un locale senza accendere necessariamente tutti i radiatori.



Prima di passare alla modalità riscaldamento, è utile controllare e pulire i filtri accessibili seguendo le istruzioni del produttore: alcuni si lavano, altri devono essere sostituiti. Conviene inoltre verificare che le bocchette siano pulite, che l’unità esterna non sia ostruita da foglie e che l’apparecchio risponda ai comandi.



Se compaiono cattivi odori persistenti, rumori insoliti o una riduzione delle prestazioni, è opportuno rivolgersi all’assistenza. Anche la pulizia delle componenti interne e i controlli sul circuito frigorifero richiedono un intervento tecnico.