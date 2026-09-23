Redazione - 23 settembre 202623 settembre 2026
Come preparare gli impianti in casa all'inverno: i controlli da fare in autunno
L’autunno è il momento giusto per occuparsi degli impianti in casa. Scopri quali verifiche fare prima che arrivi il freddo e quando rivolgersi a un tecnico.
Redazione - 23 settembre 202623 settembre 2026
Controllare caldaia, stufa o inserto per camino
L’autunno è il momento giusto per verificare quando è stata effettuata l’ultima manutenzione del sistema di riscaldamento e, se necessario, prenotare l’intervento prima che arrivi il freddo.
- Per la caldaia a condensazione, la tecnologia più diffusa, il tecnico segue le indicazioni previste per l’apparecchio, ne controlla il funzionamento e può individuare anomalie che non emergono nell’uso quotidiano. Se la manutenzione è già stata eseguita e non è ancora il momento di ripeterla, è comunque utile fare caso a difficoltà di accensione, rumori insoliti o cambiamenti nel funzionamento, da riferire all’assistenza.
- Chi riscalda la casa con una stufa a pellet o inserti per camini a legna deve prestare attenzione anche alla pulizia dell’apparecchio e del sistema di evacuazione dei fumi: eventuali interventi sulla canna fumaria vanno affidati a personale competente.
Valutare eventuali perdite d'acqua e verificare come scaldano i radiatori
È utile osservare se compaiono tracce d’acqua sotto la caldaia, vicino ai raccordi o ai termosifoni. Se la pressione dell’impianto cala spesso o si notano perdite, è opportuno segnalarlo al tecnico, anche quando la manutenzione ordinaria è stata fatta da poco: spetta a lui individuare la causa e valutare l’intervento.
Quando il riscaldamento viene acceso, si può verificare come scaldano i radiatori. Un termosifone che rimane parzialmente freddo o produce gorgoglii può indicare la presenza di aria nel circuito. In questi casi può essere necessario sfiatare il radiatore, una delle azioni intelligenti se stai cercando informazioni su come risparmiare sul riscaldamento.
Se il problema si ripresenta oppure il calorifero continua a scaldare poco, occorre una verifica più approfondita: la causa potrebbe riguardare anche una valvola o la distribuzione dell’acqua nell’impianto. In questa situazione è meglio rivolgersi a un tecnico.
Rivedere le impostazioni del termostato e delle valvole termostatiche
Quando si avvicina il periodo di accensione, è utile controllare le impostazioni del cronotermostato: ora, giorno della settimana e programmi rimasti dalla stagione precedente potrebbero non corrispondere più agli orari in cui la casa è occupata. Se l’impianto gestisce più zone, si possono rivedere anche le temperature impostate per ciascuna.
Le valvole termostatiche, se presenti sui radiatori, permettono invece di regolare il calore nelle singole stanze in base al loro utilizzo. Una volta avviato l’impianto, si potrà controllare se i locali raggiungono la temperatura desiderata.
È utile verificare che il termostato risponda ai comandi e che le eventuali batterie siano cariche. Le regolazioni tecniche, come la temperatura dell’acqua inviata ai radiatori o al pavimento radiante, vanno valutate con l’installatore o il manutentore.
Preparare pompa di calore e ventilazione meccanica controllata
- Se il riscaldamento è affidato a una pompa di calore, l’autunno è un buon momento per verificare se è prevista la manutenzione e prenotarla con un tecnico qualificato. Si può osservare se l’unità esterna è ostruita da foglie o detriti e se compaiono rumori o cali di prestazione; la pulizia dei filtri accessibili va eseguita secondo le istruzioni del modello. I controlli sui componenti elettrici e sul circuito frigorifero spettano al professionista.
- La ventilazione meccanica controllata (VMC) è un sistema che favorisce il ricambio dell’aria negli ambienti; il funzionamento e la manutenzione cambiano secondo il tipo di impianto installato. Se la casa ne è dotata, conviene consultare il manuale per sapere quali filtri pulire o sostituire e con quale frequenza. Anche le bocchette accessibili possono richiedere una pulizia periodica, mentre anomalie di funzionamento e interventi sui componenti interni vanno segnalati a un tecnico.
Climatizzatori con funzione riscaldamento: cosa controllare
Molti climatizzatori possono riscaldare gli ambienti perché funzionano come pompe di calore aria-aria: prelevano calore dall’esterno e lo diffondono nelle stanze attraverso le unità interne. Vengono utilizzati per riscaldare un locale senza accendere necessariamente tutti i radiatori.
Prima di passare alla modalità riscaldamento, è utile controllare e pulire i filtri accessibili seguendo le istruzioni del produttore: alcuni si lavano, altri devono essere sostituiti. Conviene inoltre verificare che le bocchette siano pulite, che l’unità esterna non sia ostruita da foglie e che l’apparecchio risponda ai comandi.
Se compaiono cattivi odori persistenti, rumori insoliti o una riduzione delle prestazioni, è opportuno rivolgersi all’assistenza. Anche la pulizia delle componenti interne e i controlli sul circuito frigorifero richiedono un intervento tecnico.
Impianto fotovoltaico: cosa verificare in autunno
Se hai un impianto fotovoltaico, in autunno è meglio controllare che funzioni regolarmente: produzione e segnalazioni sull’app o sull’inverter, oltre all’eventuale presenza di foglie o nuove ombre sui pannelli, osservabili da un punto sicuro.
Un calo rispetto all’estate è normale perché diminuiscono le ore di luce; se invece compare un errore o la produzione sembra anomala rispetto a giornate simili, va contattato l’installatore. La pulizia dei moduli sul tetto e i controlli dei collegamenti elettrici spettano al personale qualificato.
Come preparare gli impianti in casa all'inverno: domande frequenti
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Quali controlli effettuare sulla caldaia prima dell'arrivo dell'inverno?Prima dell'inverno è fondamentale eseguire la manutenzione ordinaria della caldaia e ogni 2 anni il controllo dei fumi. Nelle guide tecniche di Arredamento.it consigliamo di verificare la pressione del manometro, che deve stare tra 1 e 1,5 bar, per prevenire blocchi improvvisi ed assicurare un rendimento termico sempre efficiente.
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Come preparare i termosifoni e gli impianti di riscaldamento per i mesi freddi?Occorre effettuare lo sfiato dell'aria dalle valvole dei radiatori per eliminare bolle d'aria che impediscono il riscaldamento uniforme. L'installazione di valvole termostatiche intelligenti permette di regolare la temperatura stanza per stanza, ottimizzando i consumi energetici e riducendo gli sprechi in bolletta durante tutta la stagione invernale.
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Come pulire la canna fumaria di camini e stufe a legna o pellet?Prima dell'accensione autunnale occorre rimuovere fuliggine e residui di combustione dalla canna fumaria per prevenire incendi e ritorni di fumo nocivi. Sulle pagine di Arredamento.it ricordiamo la necessità di far ispezionare i condotti da fumisti qualificati, garantendo un tiraggio ottimale ed il rispetto dei requisiti di sicurezza.
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Come ottimizzare l'impianto di climatizzazione in autunno?I climatizzatori con funzione pompa di calore richiedono la pulizia o la sostituzione dei filtri dell'aria antipolvere per mantenere un'ottima qualità dell'aria indoor. La pulizia dei filtri aiuta a mantenere un buon flusso d'aria e concorre alimitare la proliferazione di muffe o batteri.
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Quali verifiche eseguire sull'impianto elettrico nella nuova abitazione?È importante testare il funzionamento dell'interruttore differenziale salvavita e, se presenti, verificare i cronotermostati digitali programmabili. Per gestire da remoto la programmazione del riscaldamento e monitorare i carichi elettrici in sicurezza, è possibile adottare moderni sistemi domotici integrati.
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Quali sono le normative sulla manutenzione e sulla revisione degli impianti termici?La manutenzione degli impianti di riscaldamento ed il controllo delle emissioni sono obbligatori per legge per garantire sicurezza ed efficienza energetica. Per consultare le scadenze periodiche, la regolamentazione sui libretti d'impianto e gli standard normativi vigenti, è possibile fare riferimento alle indicazioni ufficiali pubblicate dall'agenzia ENEA.