Inserti camini a legna, tutto quello che devi sapere

Redazione - 07 ottobre 2014

Verifica la tua canna fumaria

Gli inserti per camini a legna possono essere inseriti in una struttura esistente oppure di nuova realizzazione. Il primo passo prima di installarli consiste nel controllare lo stato della canna fumaria. Questo componente è essenziale per garantire il corretto tiraggio e la sicurezza del sistema. Per poter utilizzare un inserto, la canna fumaria deve essere a norma. Il tubo interno permetterà così di gestire in modo ottimale lo smaltimento dei fumi. È importante accertarsi che abbia le giuste dimensioni e che non ci siano curve, ostruzioni o restringimenti che potrebbero compromettere il passaggio del tubo. Per fare ciò, un'ispezione visiva eseguita da personale specializzato è il metodo più efficace. Questo controllo consente di vedere chiaramente lo stato interno della canna e di pianificare eventuali lavori necessari per adeguarla. Firebox Evo 65 di EdilKamin, un inserto a legna canalizzabile ideale per rinnovare il tuo focolare esistente.

Inserti camini a legna: la misura della bocca del camino

Un altro aspetto essenziale è la verifica delle dimensioni della bocca del camino, ossia l’apertura visibile nella stanza. Le misure devono essere precise per garantire che l’inserto si adatti perfettamente. Durante la misurazione, è essenziale controllare se ci sono sporgenze che potrebbero ostacolare l’installazione. La parte del camino che si collega alla cappa ci aiuta a capire come va posizionato l'inserto, se allineato all'apertura o più all'interno. Se ciò non viene verificato, si rischia di trovarsi con un componente mal posizionato, che potrebbe compromettere l’estetica e la funzionalità del focolare. La soluzione migliore è sempre quella di affidarsi ad un tecnico esperto, che saprà valutare con precisione ogni dettaglio. Qbox 100 Wood di MCZ, un inserto frontale a legna Certificato 5 stelle con una profondità di soli 46 cm.

Considera la stabilità del piano del camino

I piani su cui verranno posizionati gli inserti per camini a legna devono essere stabili e in buone condizioni. Se la superficie è irregolare o traballante, l’inserto potrebbe non funzionare correttamente o risultare pericoloso. Aprire lo sportello di un inserto instabile potrebbe causare movimenti imprevisti, con conseguenze negative sia sulla sicurezza sia sull’efficienza. Se necessario, il piano deve essere livellato o rinforzato prima del montaggio. Questo intervento, spesso semplice, è essenziale per garantire la perfetta funzionalità del nuovo sistema. Universaljolly Evo 80 Quick di Jolly Mec, un inserto per camini a legna in classe A per riscaldare al meglio i tuoi spazi.

La presa d’aria e quella elettrica

Un altro aspetto che molti trascurano è la necessità di una presa d’aria. Questa serve a garantire il corretto apporto di ossigeno per la combustione. Senza una presa d’aria adeguata, l’inserto potrebbe non funzionare bene e causare problemi di tiraggio o di accumulo di fumi. Se la casa non dispone già di una presa d’aria, sarà necessario crearne una. Questo intervento può essere eseguito attraverso la parete esterna. Se scegliete un inserto ventilato, che utilizza ventilatori per distribuire il calore in modo uniforme, sarà anche necessaria una presa elettrica. Può essere collocata in un punto strategico della stanza accanto al camino. IL 75/58, inserto per camino a legna di Piazzetta in classe di efficienza energetica A.

Inserti camini a legna: accensione e manutenzione

Una volta installato l’inserto, è fondamentale sapere come utilizzarlo correttamente. L'accensione deve essere effettuata con legna secca, seguendo con la massima attenzione le istruzioni del produttore. L’installatore ha l’obbligo di spiegarvi il funzionamento del sistema e di illustrarvi le procedure di manutenzione. Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere l’inserto efficiente e sicuro. Seguire il manuale e le indicazioni del centro di assistenza tecnica vi aiuterà ad evitare problemi futuri. Regolo 65V di Caminetti Montegrappa, inserto in acciaio per camini a legna in classe A.

