Manutenzione impianto fotovoltaico: guida completa

Manutenzione impianto fotovoltaico: quando fare i controlli

Il momento migliore per controllare l'impianto fotovoltaico è la primavera, perché il sistema entra nel periodo di massima produzione e deve lavorare con il massimo rendimento.



Prima dell’inverno è sempre meglio verificare che pannelli e strutture siano in buono stato dopo l’estate e pronti a sopportare pioggia, vento e basse temperature. In questo periodo ha senso controllare fissaggi, integrità dei moduli, assenza di infiltrazioni o elementi allentati.