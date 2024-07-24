Redazione - 24 luglio 202430 aprile 2026
Manutenzione impianto fotovoltaico: guida completa
Tutto ciò che ti serve sapere sulla manutenzione impianto fotovoltaico: perché farla, cosa prevede la legge e quali interventi eseguire per mantenere alte le prestazioni.
Redazione - 24 luglio 202430 aprile 2026
Perché fare la manutenzione impianto fotovoltaico
La manutenzione impianto fotovoltaico serve a mantenere stabile la produzione di energia, ridurre le perdite di rendimento e intercettare per tempo anomalie sui moduli o componenti del sistema.
È un'attività che serve a verificare anche la tenuta degli ancoraggi per prevenire spiacevoli incidenti. Un impianto ben mantenuto e pulito periodicamente dura fino a 25 anni, assicura un notevole risparmio economico e protegge nel tempo l’investimento effettuato.
Cosa dice la legge sulla manutenzione impianto fotovoltaico
Per i piccoli impianti residenziali, in genere con potenza inferiore agli 11,08 kW, non c’è un obbligo specifico. È comunque consigliabile fare almeno un controllo annuale per assicurarsi dello stato dei pannelli e del funzionamento corretto del sistema.
Per impianti superiori a 11,08 kW la Delibera ARERA 786/2016 definisce la scadenza temporale per le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia e inverter oltra a prove sui sistemi di accumulo. La periodicità è quinquennale e la documentazione va trasmessa al gestore di rete (GSE).
Manutenzione impianto fotovoltaico ordinaria
La manutenzione ordinaria riguarda le attività ricorrenti che mantengono efficiente l’impianto. È un lavoro che si può eseguire in autonomia se si possiede una buona manualità e si sa come funzionano i pannelli solari.
- La prima attività è la pulizia dei pannelli fotovoltaici, da fare perché saranno sicuramente sporchi di polvere, smog, sabbia e foglie. Si usano acqua e strumenti non abrasivi, evitando detergenti aggressivi. Prima di iniziare il lavaggio verifica la loro integrità e il serraggio dei bulloni. Nel caso in cui ti serva l'intervento di un professionista del settore spenderai sui 35-45 euro al Kw (correlazione tra potenza e superficie da pulire).
- Va monitorato anche il rendimento del sistema tramite app sullo smartphone. Tenere sotto controllo l’andamento dell’impianto è una pratica possibile grazie ad appositi software in grado di vericare in tempo reale l’energia prodotta e le sue performance. Se l’impianto produce molto meno energia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente può esserci un problema serio e bisogna interpellare un tecnico specializzato.
Manutenzione straordinaria: quando serve e cosa comprende
La manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico si fa quando c’è un’anomalia, un guasto, un calo anomalo di produzione o la necessità di sostituire/modificare componenti. È un intervento che può eseguire solo un tecnico specializzato.
Può riguardare la sostituzione di moduli danneggiati, la rimozione di pannelli non funzionanti, interventi sulle strutture di fissaggio dopo eventi meteo intensi, oppure la sostituzione di componenti dell’impianto.
Il GSE ha procedure specifiche per comunicare alcuni interventi di manutenzione e ammodernamento, come sostituzione o rimozione dei moduli e altri interventi significativi.
Se ti stai chiedendo quanto costa la manutenzione impianto fotovoltaico devi sapere che la cifra è stimata intorno ai 300 euro.
Manutenzione impianto fotovoltaico: quando fare i controlli
Il momento migliore per controllare l'impianto fotovoltaico è la primavera, perché il sistema entra nel periodo di massima produzione e deve lavorare con il massimo rendimento.
Prima dell’inverno è sempre meglio verificare che pannelli e strutture siano in buono stato dopo l’estate e pronti a sopportare pioggia, vento e basse temperature. In questo periodo ha senso controllare fissaggi, integrità dei moduli, assenza di infiltrazioni o elementi allentati.
Manutenzione impianto fotovoltaico: FAQ
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Perché è importante la manutenzione dell’impianto fotovoltaico?La manutenzione dell’impianto fotovoltaico è fondamentale per garantire prestazioni elevate nel tempo, evitare cali di produzione energetica e prolungare la durata dei componenti. Un controllo periodico consente anche di individuare eventuali guasti o anomalie.
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Ogni quanto va effettuata la manutenzione dei pannelli fotovoltaici?La manutenzione ordinaria dovrebbe essere eseguita almeno una volta all’anno. In presenza di condizioni ambientali particolari, come polvere, smog o salsedine, può essere utile aumentare la frequenza dei controlli e della pulizia.
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In cosa consiste la pulizia dei pannelli fotovoltaici?La pulizia dei pannelli consiste nella rimozione di polvere, foglie, smog e altri residui che possono ridurre l’assorbimento della luce solare. Può essere effettuata con acqua, detergenti non aggressivi e strumenti non abrasivi per evitare danni alla superficie.
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È possibile effettuare la manutenzione del fotovoltaico fai da te?Alcune operazioni semplici, come la pulizia dei pannelli e la verifica dei fissaggi, possono essere svolte autonomamente. Per interventi sull’impianto è necessario affidarsi a professionisti qualificati per garantire sicurezza ed efficacia.
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Quali controlli tecnici sono necessari per un impianto fotovoltaico?I controlli includono la verifica dell’inverter, dei cablaggi elettrici, delle connessioni, della struttura di supporto e del corretto funzionamento del sistema di monitoraggio. Questi interventi aiutano a mantenere l’impianto efficiente e sicuro.
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Come capire se l’impianto fotovoltaico funziona correttamente?È possibile monitorare la produzione energetica tramite l'app dedicata. Un calo improvviso delle prestazioni o anomalie nei dati possono indicare la necessità di un controllo tecnico.
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La manutenzione del fotovoltaico è obbligatoria?Non sempre è obbligatoria per legge, ma è fortemente consigliata per mantenere l’efficienza dell’impianto e rispettare eventuali condizioni previste da garanzie o incentivi, oltre a garantire sicurezza e durata nel tempo.