Consigli e segreti su come pulire le tende da sole

Come pulire tende da sole senza smontarle

Mantenere le tende da sole ben pulite, priva di polvere e macchie nonché di accumuli di foglie, pollini, escrementi di uccelli, ne prolunga la vita.

Si può effettuare la pulizia delle tende da sole senza smontarle: basta farlo in modo regolare, di solito una volta al mese durante la stagione estiva quando sono aperte e asciutte. Mai con vento o sole intenso.

Si può utilizzare una normale scopa per pavimenti naturalmente ben pulita con la quale spazzare il tessuto, togliendo polvere e sporcizia varia. In alternativa, si può usare un aspirapolvere nella funzione delicata.

Fase successiva è il lavaggio della tenda. Si immerge uno spazzolone o un mocio in un secchio in cui si sia miscelato sapone di Marsiglia con acqua. Quindi lo si passa sulla superficie, si lascia agire qualche minuto e poi si risciacqua con acqua pulita.

Oltre al tessuto, vanno trattati con una spugna morbida bagnata di acqua tiepida e sapone neutro tutte le altre parti della tenda, i montanti, i supporti, il cassonetto, risciacquando bene.

Da ricordare che per eliminare lo sporco, si possono usare prodotti specifici come indicato anche per i tessuti Dickson della collezione Orchestra.