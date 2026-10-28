Miscelatori per lavelli da cucina: criteri di scelta e tipologie

Per scegliere i miscelatori per lavelli da cucina, conviene partire dalle dimensioni e dal numero delle vasche. Il rubinetto deve consentire di lavare comodamente alimenti e stoviglie e, in presenza di due vasche, di dirigere il getto in entrambe. I miscelatori monocomando consentono di regolare portata e temperatura dell’acqua con un’unica leva; i modelli bicomando hanno invece due manopole separate per l’acqua calda e fredda. Il miscelatore da cucina con doccetta estraibile permette di avvicinare l’erogatore a stoviglie e alimenti e di risciacquare le pareti della vasca.



Se la zona lavaggio si trova davanti a una finestra, occorre evitare che il rubinetto ne ostacoli l'apertura. Il rubinetto sottofinestra abbattibile permette di abbassare la canna con un movimento frontale o laterale, secondo il modello, consentendo di aprire completamente l’anta della finestra.

Cura dei dettagli e attenzione progettuale contraddistinguono il miscelatore lavello Giò di Rubinetterie F.lli Frattini, un rubinetto monocomando con doccetta estraibile.