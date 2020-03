I migliori miscelatori cucina dotati di doccetta

Redazione - 23 settembre 2016

I vantaggi di un miscelatore con doccetta in cucina

Sono tanti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di un miscelatore per cucina con doccetta. Specifichiamo che quest’ultima può essere estratta dalla bocca del miscelatore stesso oppure posizionata lateralmente e quindi collegata a un secondo foro presente sul lavello; le due versioni, però, sono equiparabili per quanto concerne la praticità e funzionalità.



Contribuiscono alla creazione di un’area di lavoro multifunzionale, permettono di riempire d’acqua pentole e casseruole con estrema comodità, lavare in pochi istanti e senza alcuna fatica frutta e insalata, pulire le superfici altrettanto facilmente. Tutti i movimenti risultano più agevoli e il getto d’acqua si regola nel modo più opportuno. Anche dal punto di vista estetico, i miscelatori di questo tipo rappresentano un valore aggiunto.



In foto vedete il miscelatore monocomando Get di Grohe, dotato anche di limitatore di temperatura integrato, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia Grohe SilkMove e mousseur con sistema anticalcare SpeedClean.

Il miscelatore Billy di Nobili Rubinetterie

Nobili Rubinetterie è senza dubbio un altro fra i migliori marchi produttori di miscelatori cucina con doccetta estraibile. Qua vi mostriamo il modello monocomando con molla Billy, caratterizzato da una doccetta a due getti (singolo e micro gocce a seconda delle esigenze del momento) orientabile ma anche dal corpo girevole, da una bocca che ruota a 360 gradi agevolando al massimo la pulizia del lavello e il lavaggio delle stoviglie e da flessibili inox ø 3/8”.



Billy è realizzato interamente in ottone e, per quanto riguarda le finiture, si sceglie fra la versione cromo, cromo e titanium e titanium. Con le sue linee tondeggianti ma essenziali, questo miscelatore pull down si rivela adatto a qualsiasi tipo di cucina, moderna oppure più classica.



Un’altra peculiarità di questa proposta è il ritorno automatico. Il massimo livello di funzionalità è davvero garantito.

Il miscelatore con doccetta Elio di Dornbracht

Proseguiamo con una proposta firmata dall’azienda tedesca DornBracht: il miscelatore monocomando pull-out Elio. A essere più precisi si tratta di una collezione, gli elementi comuni ai vari modelli sono le forme arrotondate, l’ergonomicità e l’ingombro ridotto.



La doccetta in metallo, come potete vedere chiaramente dalle immagini che pubblichiamo, si estrae dalla bocca e può essere utilizzata in tutta la zona operativa della cucina, raggiunge facilmente ogni angolo; basta premere il pulsante di comando, inoltre, per passare dal normale getto con rompigetto a un getto a doccia più potente.



Altre caratteristiche del miscelatore con doccetta Elio sono le seguenti: bocca girevole a 360 a gradi. altezza fino a rompigetto 292 mm. diametro foro 35 mm. cartuccia a dischi ceramici.



Le finiture disponibili? Cromato e platinato opaco.

Skinny, una proposta Fima Carlo Frattini

Gli amanti del design contemporaneo e dello stile minimalista non possono non apprezzare il miscelatore Skinny disegnato da Meneghello e Paolelli Associati per Fima Carlo Frattini. Si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, è sobrio e al contempo cattura subito l’attenzione, ma i suoi pregi vanno molto oltre l’estetica. Scopriamoli insieme.



Questo miscelatore ha innanzi tutto un corpo affusolato di 220 mm, il diametro della canna è collegato alla basetta integrata e di conseguenza il morphing della superficie risulta asimmetrico e delinea un profilo appiattito che consente un innesto fluido del cilindro e fa risultare il rubinetto molto sottile ed ergonomico.



Anche la leva è ergonomica e connotata da un’estrema facilità di preso. La doccetta è a due getti e ha un diametro pari a 28 mm. Per quanto concerne le finiture, oltre al nero sono disponibili le versioni cromo e bianco opaco. Questo prodotto è 100 per cento made in Italy.

Miscelatore Linus-S di Blanco

Fra i miscelatori cucina presenti nel catalogo del gruppo tedesco Blanco abbiamo scelto Linus-S, un modello monocomando ad alta pressione dotato di doccetta estraibile in metallo e girevole fino a 140 gradi. Le altre specifiche di questo prodotto, molto accattivante nella sua semplicità, sono le seguenti:



Canna alta che agevola il riempimento di pentole e altri tipi di contenitori, anche molto ingombranti. Diametro foro per miscelatore pari a 35 mm. Cartuccia in ceramica. Flessibili da 450 mm con dado da 3/8'' per una facile installazione. Rompigetto brevettato che riduce gli accumuli di calcare. Contropiastra di rinforzo. Valvola di non-ritorno certificata EN 1717.



Certificato LGA e DVGW, il miscelatore Linus-S di Blanco è disponibile in 3 differenti colori: effetto inox, acciaio massiccio spazzolato e cromato.

Il miscelatore Sospiro di Graff