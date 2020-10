Scopri tutti i modelli di rubinetti Franke

Redazione - 02 settembre 2016

Perché scegliere un rubinetto Franke per la cucina

Franke è uno storico marchio svizzero da tempo leader a livello mondiale nella produzione di lavelli, piani cottura, forni, cappe e rubinetti nonché nella lavorazione dell’acciaio. Dagli anni Sessanta ha scelto l’Italia come uno dei suoi mercati più importanti; lo stabilimento si trova oggi a Peschiera del Garda e opera all’insegna di una costante innovazione tecnologica e progettuale. Ecco, questi sono i primi motivi che rendono vincente la scelta di un rubinetto Franke per la cucina. Ma se ne aggiungono altri.



La qualità della materia prima – dall’acciaio inox all’ottone - è indiscussa, la scelta relativa alle finiture molto vasta; in tutti i casi si tratta di rubinetti dall’estetica raffinata, subito riconoscibile. E qualunque siano le esigenze personali, si trovano soluzioni concrete.



Il catalogo è infatti composto da miscelatori monocomando, miscelatori semi professionali, rubinetti a tre vie (due destinate all’erogazione di acqua calda e fredda e una all’acqua filtrata a uso alimentare); non mancano i modelli sottofinestra, cioè dotati di canna pieghevole oppure a scomparsa, e modelli con doccetta estraibile, che agevolano il lavaggio di pentole e padelle anche molto ingombranti.

Manhattan, miscelatore semi-professionale

Cominciamo con Manhattan, uno dei rubinetti cucina Franke semiprofessionali. La canna alta a forma di arco con rotazione a 360 gradi facilita i movimenti, anche quando il lavello è pieno; in più la doccetta estraibile e orientabile a doppio getto consente di lavare senza alcuna fatica gli oggetti più grandi e ingombranti, il lavello ma anche la frutta e la verdura.



Per riempire una pentola, inoltre, occorre molto meno tempo: basta un solo gesto per passare dal flusso standard al getto ampio. Manhattan appartiene anche alla categoria dei miscelatori cromati Franke ed è dotato di un dispositivo per tutelare la sicurezza dei bambini.



All'’interno del tubo c’è una cartuccia a dischi ceramici con diametro pari a 28 mm, che filtra l’acqua in uscita. Il prezzo consigliato di questa proposta è pari a 290 euro Iva esclusa.

Miscelatori Franke Vital Capsule

La gamma di miscelatori per cucina Franke Vital Capsule a tre vie è caratterizzata da un evoluto sistema di filtrazione che non ha bisogno del serbatoio e non elimina i sali minerali naturalmente contenuti nell’acqua e benefici per la nostra salute. Di contro, rimuove il 99 per cento dei batteri e dei virus, filtrando ruggine, sedimenti, microplastiche, VOC e odori poco gradevoli.



In altre parole, l’acqua pura scorre direttamente dal filtro e di conseguenza non occorre sacrificare lo spazio sottostante al lavello. Il filtro, brevettato, è anche il più piccolo al mondo e si caratterizza per un design compatto che lo rende parte integrante del miscelatore stesso, in un continuum esteticamente elegante e discreto.



I rubinetti Franke Vital sviluppati per alloggiare il nuovo filtro sono diversi, tutti pratici ed estremamente funzionali nonché adatti a qualsiasi contesto stilistico.

Il miscelatore a scomparsa Franke Active Window

Per chi ha una cucina piccola, o comunque non può far altro che installare il rubinetto sotto la finestra, Franke ha progettato delle soluzioni ad hoc. Si tratta dei miscelatori con canna reclinabile e dei miscelatori con canna a scomparsa: è su questi ultimi che vogliamo soffermarci.



In particolare, vi mostriamo il rubinetto cromato monocomando Franke Active Window, la cui canna viene abbattuta e finisce sotto il livello del top e della vasca. Minimalista ed elegante, questo miscelatore cucina è anche dotato di una doccetta estraibile che incrementa il livello di praticità e funzionalità.



Importante aggiungere che la canna ruota di 360 gradi e che la cartuccia consiste in dischi ceramici con diametro pari a 25 mm. La base del miscelatore, invece, ha un diametro di 45 mm. Può essere installato sul lavello oppure sul piano lavoro.

Miscelatore Mythos Black Steel

Nella finitura Black Steel, il miscelatore Mythos by Franke ha un aspetto ancora più moderno e accattivante e si abbina perfettamente ai lavelli in fragranite proposti dalla stessa azienda. Il corpo, come di consueto, è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304: una garanzia di qualità, sicurezza e solidità.



In questa foto vi mostriamo la versione dalle forme geometriche e squadrate, dotata di canna girevole a 360 gradi; doveroso aggiungere, però, che c’è anche quella caratterizzata invece da linee più morbide e arrotondate e dalla presenza di una doccetta orientabile monogetto.



In entrambi i casi, la formazione del calcare viene ostacolata dalla cartuccia interna. La coppia di filtri ispezionabili sui flessibili di alimentazione blocca invece il passaggio delle impurità provenienti dalle tubazioni domestiche.

I miscelatori Orbit con cartuccia eco-friendly