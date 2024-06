Eleganza e funzionalità con il materiale migliore per il lavello da cucina

Redazione - 28 febbraio 2017

Scegli l'acciaio come materiale per il lavello della cucina

Nella scelta del materiale migliore per il lavello da cucina, un'opzione intramontabile è rappresentata dall'acciaio inossidabile. Questo prodotto è molto diffuso per la sua durabilità, facilità di pulizia e resistenza agli sbalzi termici; è inoltre completamente riciclabile. Dopo ogni utilizzo, è consigliabile asciugare accuratamente la sua superficie per evitare la formazione di aloni di calcare. Inoltre, è importante evitare l'uso di lamine d'acciaio o spazzole abrasive per la pulizia, poiché potrebbero causare graffi. È preferibile utilizzare detergenti delicati e non aggressivi, evitando prodotti chimici che potrebbero danneggiare il prodotto nel tempo. Il lavello squadrato K700 di Grohe offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione filo top e, in alternativa, in appoggio al top e in tre diverse dimensioni.

Scopri la resistenza del lavello in Fragranite

La Fragranite è un materiale per lavello cucina atossico ed ecosostenibile, prodotto attraverso processi innovativi che rispettano l'ambiente e la salute dei consumatori. Composto principalmente dall'80% di sabbia di quarzo e dal restante 20% di resina acrilica, conferisce al materiale una resistenza eccezionale ai graffi, agli urti e agli shock termici. La sua superficie opaca, liscia e impermeabile rende le macchie di calcare meno evidenti; per la pulizia si consiglia di utilizzare acqua tiepida, un panno morbido e detergenti sgrassanti non aggressivi. Per le macchie più ostinate è consigliabile l’utilizzo di candeggina o alcool diluiti in un litro di acqua. La gamma di colori è ampia e consente molteplici ed eleganti opzioni di personalizzazione. Fresno FSG 211-86 di Franke è un lavello con gocciolatoio in Fragranite nero, materiale resistente che non si scheggia e non si macchia, offre il trattamento Sanitized che blocca la proliferazione di microbi e batteri, mantenendo elevato il livello di igiene.

Le forme eleganti del lavello da cucina in Corian

Quando si è alla ricerca del materiale migliore per il lavello da cucina, il Corian rappresenta una scelta notevole; è composto per due terzi da minerali naturali e per un terzo da resina acrilica; questa composizione lo rende un materiale resistente e flessibile. Consente la realizzazione di lavelli dalle forme più creative, anche integrati nel piano top. Si tratta di un materiale impermeabile e non poroso; la sua struttura lo protegge dalle macchie, dalla muffa e dall'umidità, garantendo una superficie durevole e facile da pulire. Per mantenere la superficie pulita quotidianamente, basta utilizzare acqua tiepida, asciugando con delicatezza usando un panno morbido. Nel caso di macchie causate da prodotti chimici, è importante rimuoverle immediatamente con un panno morbido, sapone e abbondante acqua. Planit ci propone un piano cucina in Corian con lavello integrato; la scelta delle finiture offre un'ampia gamma di possibilità, permettendo a ciascuno di personalizzare gli spazi secondo i propri gusti e preferenze. Dalla semplicità del classico bianco alle texture più audaci che simulano materiali naturali.

Il lavello da cucina in quarzo o pietra

Il quarzo è un materiale per lavello cucina attraente ed elegante, particolarmente apprezzato per la sua brillantezza. Presenta una superficie liscia, è resistente alle alte temperature e agli urti, ma richiede una manutenzione attenta e regolare. Grazie alla sua composizione non porosa, realizzata mescolando resine con materiale inerte, è igienico e non trattiene lo sporco, rendendolo un'opzione pratica e raffinata.

La pietra è un materiale naturale notevolmente resistente ed esteticamente elegante per la realizzazione di lavelli da cucina. Tuttavia, essendo porosa, tende ad assorbire facilmente i liquidi, richiedendo una pulizia immediata e un'asciugatura rapida dopo l'uso. È consigliabile utilizzare detergenti delicati o un panno morbido leggermente umido, evitando spugne abrasive per non danneggiare la superficie. Meteora in MDi di Inalco ci mostra una lastra di minerale composito con lavello integrato; le tonalità rosse e dorate suggeriscono la presenza di ossidi e altri minerali che riflettono la luce in maniera unica, mentre i grigi aggiungono un senso di robustezza e solidità alla scena.

