Come scegliere l'armadio giusto: la guida degli esperti Maronese

Gli errori da evitare quando scegli un armadio

Un armadio ben progettato nasce sempre da un'attenta valutazione dello spazio. Prima dell'acquisto è importante misurare con precisione la distanza tra il letto e il mobile, verificare la presenza di porte, finestre, termosifoni e prese elettriche e considerare lo spazio realmente disponibile davanti alle ante. In linea generale, quando lo spazio libero è inferiore a 70 centimetri, un sistema scorrevole o complanare rappresenta la soluzione più funzionale. Tra 70 e 90 centimetri è possibile valutare entrambe le tipologie, mentre oltre i 90 centimetri anche un armadio battente garantisce un utilizzo pratico e confortevole. Tra gli errori più frequenti rientrano la sottovalutazione del raggio di apertura delle ante, la scelta di ferramenta poco affidabile e la mancata progettazione dell'organizzazione interna. Ripiani, cassettiere, portapantaloni, servetti e accessori dedicati incidono infatti quanto il sistema di apertura sulla praticità quotidiana. La soluzione migliore è sempre quella progettata sulle caratteristiche della stanza e sulle esigenze di chi la vive. È questo l'approccio che guida ogni progetto Maronese: non proporre un modello standard, ma realizzare un sistema capace di migliorare concretamente il comfort della zona notte.