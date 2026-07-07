Redazione - 07 luglio 202620 luglio 2026
Come scegliere l'armadio giusto: la guida degli esperti Maronese
Come scegliere l'armadio giusto? Scopri i consigli degli esperti Maronese su armadi battenti, scorrevoli e complanari per progettare il tuo guardaroba.
Redazione - 07 luglio 202620 luglio 2026
L'armadio perfetto nasce dall'analisi dello spazio
Scegliere un armadio significa molto più che individuare una finitura o una composizione che si integri con lo stile della camera. Un armadio ben progettato influisce sulla qualità della vita quotidiana, rende più semplice l'organizzazione degli spazi e contribuisce all'equilibrio estetico dell'intero ambiente. Per questo motivo la scelta del sistema di apertura rappresenta uno degli aspetti più importanti durante la progettazione della zona notte. Maronese affronta ogni progetto partendo da un'analisi concreta dello spazio disponibile e delle esigenze di chi lo abiterà. La posizione del letto, la presenza di finestre e porte, la distanza tra gli arredi e le abitudini di utilizzo sono tutti elementi che permettono di individuare la soluzione più funzionale. Alla base di ogni armadio Maronese c'è una filosofia progettuale fondata su tre principi: funzionalità, ergonomia e ottimizzazione dello spazio. Ogni modello è studiato per offrire il massimo comfort attraverso configurazioni modulari personalizzabili, sistemi di apertura evoluti e una ferramenta di alta qualità che garantisce movimenti fluidi, silenziosi e affidabili nel tempo. È proprio la tecnologia nascosta all'interno del mobile a fare la differenza nell'utilizzo quotidiano.
Armadio battente o scorrevole? Ecco quando scegliere l'uno o l'altro
Tra le decisioni più frequenti durante la progettazione della camera da letto c'è quella tra armadio battente e armadio scorrevole. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: la scelta dipende dalle caratteristiche dell'ambiente e dal modo in cui il guardaroba viene utilizzato. L'armadio con ante battenti continua a rappresentare la soluzione più versatile perché consente un accesso completo al guardaroba. Le ante, fissate ai fianchi del mobile tramite cerniere di precisione, possono raggiungere aperture fino a 155°, facilitando anche l'utilizzo di cassetti interni, ripiani estraibili e altri accessori. È la scelta ideale quando la camera dispone di uno spazio sufficiente davanti all'armadio e si desidera la massima praticità. L'armadio scorrevole, invece, è progettato per valorizzare gli ambienti più compatti. Le ante scorrono parallelamente grazie a guide e carrelli ad alta precisione, eliminando completamente l'ingombro frontale. Si tratta della soluzione perfetta nelle camere matrimoniali dove il letto è posizionato vicino all'armadio o negli ambienti in cui ogni centimetro disponibile deve essere sfruttato al meglio. L'unico compromesso riguarda l'accesso al contenuto, che avviene sempre su una sola parte dell'armadio per volta.
L'armadio complanare: la soluzione per chi cerca design e tecnologia
Negli ultimi anni gli armadi complanari sono diventati una delle soluzioni più apprezzate nell'interior design contemporaneo. Il loro punto di forza è la capacità di unire innovazione tecnica e pulizia formale. Quando le ante sono chiuse, infatti, risultano perfettamente allineate sullo stesso piano, creando una superficie continua che valorizza il design dell'intero ambiente. Il meccanismo di apertura permette alle ante di fuoriuscire e scorrere in modo fluido e silenzioso, offrendo un'esperienza d'uso particolarmente raffinata. Gli armadi complanari Maronese rappresentano la scelta ideale per chi desidera una camera da letto dall'estetica essenziale, con superfici pulite e prive di elementi sporgenti. Dietro questa apparente semplicità si nasconde una tecnologia evoluta, progettata per garantire precisione dei movimenti, affidabilità e durata nel tempo.
Il ruolo della ferramenta: il dettaglio che fa la differenza
Quando si valuta un armadio è naturale soffermarsi sulle finiture, sui colori o sulle essenze. In realtà la qualità di un prodotto si misura soprattutto nei componenti che non si vedono. Cerniere, guide, carrelli, ammortizzatori e sistemi di regolazione sono sottoposti a migliaia di aperture e chiusure durante la vita del mobile. Una ferramenta di alto livello mantiene le ante perfettamente allineate, riduce l'usura dei componenti e garantisce movimenti fluidi e silenziosi anche dopo molti anni di utilizzo. Per questo Maronese dedica grande attenzione alla scelta delle soluzioni tecniche, adottando sistemi evoluti che migliorano il comfort quotidiano e assicurano prestazioni elevate nel lungo periodo. È proprio questa cura dei dettagli a trasformare un armadio in un elemento destinato ad accompagnare la casa per molti anni.
Gli errori da evitare quando scegli un armadio
Un armadio ben progettato nasce sempre da un'attenta valutazione dello spazio. Prima dell'acquisto è importante misurare con precisione la distanza tra il letto e il mobile, verificare la presenza di porte, finestre, termosifoni e prese elettriche e considerare lo spazio realmente disponibile davanti alle ante. In linea generale, quando lo spazio libero è inferiore a 70 centimetri, un sistema scorrevole o complanare rappresenta la soluzione più funzionale. Tra 70 e 90 centimetri è possibile valutare entrambe le tipologie, mentre oltre i 90 centimetri anche un armadio battente garantisce un utilizzo pratico e confortevole. Tra gli errori più frequenti rientrano la sottovalutazione del raggio di apertura delle ante, la scelta di ferramenta poco affidabile e la mancata progettazione dell'organizzazione interna. Ripiani, cassettiere, portapantaloni, servetti e accessori dedicati incidono infatti quanto il sistema di apertura sulla praticità quotidiana. La soluzione migliore è sempre quella progettata sulle caratteristiche della stanza e sulle esigenze di chi la vive. È questo l'approccio che guida ogni progetto Maronese: non proporre un modello standard, ma realizzare un sistema capace di migliorare concretamente il comfort della zona notte.
Domande frequenti sulla scelta dell'armadio
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Qual è il sistema di apertura migliore per un armadio?La scelta dipende dallo spazio disponibile, dalla disposizione della camera e dalle abitudini di utilizzo.
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Quando conviene scegliere un armadio battente?È la soluzione ideale quando si dispone di spazio sufficiente davanti all'armadio e si desidera accedere completamente al guardaroba.
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L'armadio scorrevole è adatto alle camere piccole?Sì. Grazie alle ante che scorrono parallelamente al mobile elimina l'ingombro frontale ed è perfetto negli ambienti compatti.
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Che cos'è un armadio complanare?È un armadio con ante che, da chiuse, risultano perfettamente allineate sullo stesso piano, offrendo un'estetica essenziale e un sistema di apertura tecnologicamente avanzato.
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Perché la ferramenta è così importante?Cerniere, guide e carrelli determinano la fluidità dei movimenti, la silenziosità e la durata dell'armadio. Una ferramenta di qualità migliora sensibilmente l'esperienza d'uso.
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Quanto spazio serve davanti a un armadio battente?Per utilizzare comodamente un armadio battente è consigliabile avere almeno 90 cm liberi davanti alle ante.
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Quali accessori rendono più funzionale un armadio?Cassetti interni, ripiani estraibili, portapantaloni, servetti e sistemi organizzativi permettono di sfruttare meglio ogni vano.
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Gli armadi Maronese sono personalizzabili?Sì. Le collezioni Maronese offrono configurazioni modulari, diverse tipologie di apertura and numerose possibilità di personalizzazione per adattarsi a qualsiasi progetto d'arredo.