Consigli per scegliere l'arredamento perfetto per la casa al mare

Redazione - 15 dicembre 2015

Quali colori privilegiare per l'arredamento della casa al mare

Che fortuna, la casa al mare. Un rifugio prezioso in cui ricaricare le pile, rigenerare corpo e mente. Ma per goderne al meglio, bisogna arredarla nel modo giusto. Cominciamo dai colori. Il bianco non può mancare, anzi rappresenta la scelta perfetta: esalta la luce naturale, è sinonimo di raffinatezza, non stanca mai e mai passa di moda.



Per evitare il rischio di monotonia, naturalmente si possono introdurre altri colori. Il black&white è un classico ma diventa anche egregia espressione di uno stile moderno e minimalista, a patto che venga dosato con grande parsimonia; merita sempre una promozione a pieni voti, d’altra parte, anche l’abbinamento col blu, l’azzurro, il verde e il turchese, ovvero le tonalità del mare e del cielo.



Molto azzeccate le tonalità neutre che richiamano la terra e la sabbia, quindi il beige, il marrone, il corda, il tortora. Chi predilige i colori più accesi, può invece puntare su quelli che si ricollegano al sole, cioè il giallo, l’arancio, l’oro.



No invece alle cromie scure e a quelle piuttosto impegnative, per esempio il prugna e il bordeaux. Note stonate, in una casa al mare, possono risultare anche il rosso e il viola, così come tutte le nuance molto intense.

I nostri consigli su materiali e abbinamenti

Nella casa al mare dovrebbe esserci un collegamento con gli elementi naturali, e non ci riferiamo soltanto al mare stesso. Gli arredi in legno, a cominciare da un bel tavolo che accolga un’allegra compagnia, sono dunque più che azzeccati.



Quando si è in vacanza si ha poca voglia di dedicare molto tempo alle pulizie, quindi è opportuno anche puntare su materiali che in tal senso siano poco impegnativi. Ecco quindi che altre scelte ottimali coincidono con il laminato e l’Mdf; i relativi mobili possono essere effetto legno, appunto, ma anche bianchi o comunque caratterizzati dal monocromo. Si evitino le superfici lucide e gli arredi realizzati con materie plastiche (per esempio il policarbonato), non è il contesto giusto. E si evitino anche materiali più importanti e pregiati come il marmo.



Un plus che aiuti anche a creare accostamenti originali e personalizzati? Gli arredi e i complementi in vimini, in bambù o con parti in corda intrecciata. Tutte le opzioni appena elencate si sposano bene con gli imbottiti dotati di rivestimenti in tessuto, che volendo diventano ulteriori note di colore e comunque si lavano comodamente in lavatrice. Se piacciono i tappeti, si scelgano quelli in cotone, anche grezzo.

I mobili trasformabili per sfruttare al meglio lo spazio

La casa al mare è piuttosto piccola? Nessun problema, esistono diverse soluzioni per renderla ugualmente comoda, funzionale e anche bella. Il tavolo e le sedie pieghevoli, oppure i tavoli allungabili figurano indubbiamente fra le più gettonate, ma qua vogliamo invece soffermarci sui mobili trasformabili. Che sono davvero strategici. Divano letto : collocato nel soggiorno, può essere utilizzato da eventuali ospiti ma anche dagli stessi proprietari di casa; del resto, in genere la casa al mare viene sfruttata soltanto in determinati periodi dell’anno quindi ci si può adattare senza alcun problemi. Stessa cosa dicasi, ovviamente, per le poltrone letto e i pouf letto .

: collocato nel soggiorno, può essere utilizzato da eventuali ospiti ma anche dagli stessi proprietari di casa; del resto, in genere la casa al mare viene sfruttata soltanto in determinati periodi dell’anno quindi ci si può adattare senza alcun problemi. Stessa cosa dicasi, ovviamente, per le e i . Tavoli estraibili cucina : offrono una superficie aggiuntiva per preparare i pasti e/o prepararli. Spariscono in un cassetto o sotto il piano, ma anche all’interno di una semplice consolle.

: offrono una superficie aggiuntiva per preparare i pasti e/o prepararli. Spariscono in un cassetto o sotto il piano, ma anche all’interno di una semplice consolle. Letti a scomparsa a parete : singoli o matrimoniali, chiusi hanno l’aspetto di un armadio e lasciano il posto a una scrivania o addirittura un divano. Sono perfetti anche per i monolocali. Quelli con scrivania, a prescindere dalla riduzione degli ingombri, risultano molto utili nel caso in cui ci si debba dedicare, in alcuni momenti, allo smart working o ai compiti per la scuola.

: singoli o matrimoniali, chiusi hanno l’aspetto di un armadio e lasciano il posto a una scrivania o addirittura un divano. Sono perfetti anche per i monolocali. Quelli con scrivania, a prescindere dalla riduzione degli ingombri, risultano molto utili nel caso in cui ci si debba dedicare, in alcuni momenti, allo smart working o ai compiti per la scuola. Letti estraibili: sotto il letto, ce n'è un altro che si maneggia come fosse un cassettone.

Nelle foto, il tavolo estraibile dal cassetto Brunch di Atim, il divano letto in tessuto Isabel di Ditre Italia e il letto con scrivania Kali Board di Clei.

Rivestimenti e colori per pavimenti e pareti