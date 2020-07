Scopri i costi per la ristrutturazione della casa

Calcolare le superfici dei locali

La prima cosa che si deve fare quando si vuole ristrutturare una casa è accingersi per definire una stima del costo al fine di assicurare un budget più o meno definitivo da mettere a disposizione per le opere di riqualificazione.

Il primo passo da fare è effettuare un rilievo delle superfici per calcolare le dimensioni degli ambienti.

Se la si ha, sarebbe bene aiutarsi mediante una planimetria catastale della casa o dell’alloggio: sarebbe utilissima per calcolare le superfici a livello dimensionale.

Il disegno sarà in scala 1:200, ovvero, ogni centimetro sulla carta corrisponderà a 2 metri nella realtà.

Aiutandosi con un righello oppure una squadretta, misurando per bene ogni stanza disegnata, è necessario calcolare le superfici in metri quadrati.

Diverso invece, nel caso in cui non si abbia a disposizione la cartina: in questo caso, è bene riportare su un foglio a quadretti lo spazio di casa, cercando di rendere il disegno il più possibile simile al reale, in forma e in rapporti dimensionali.

In seguito poi, sarà necessario andare a misurare con un metro a rotella tutte le larghezze delle pareti, riportandole sul foglio in pianta ed eseguendo il calcolo delle superfici calpestabili in metri quadri.

In entrambi i casi, si avranno i calcoli totali delle singole superfici, da sommare nel caso servisse una stima delle superfici totali della casa.

In questo caso, calcolando le superfici mediante somma dei singoli ambienti, si avrà la superficie della casa al netto dei muri.