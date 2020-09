Cosa sapere se si vuole procedere al recupero del sottotetto

Quali sono le condizioni per renderlo abitabile

Cosa si intende per recupero del sottotetto? Quali sono i fattori che ne determinano la fattibilità? Ristrutturare la mansarda ai fini abitativi significa apportare una serie di modifiche strutturali all’ultimo piano dell’immobile al fine di renderlo abitabile, attraverso un cambio di destinazione d’uso. Il sottotetto potrebbe quindi diventare una nuova unità abitativa o essere uno spazio pertinenziale dell’appartamento sottostante. L’immobile acquisterà un maggior valore commerciale e si eviterà il consumo di territorio, riutilizzando una zona di risulta che nella maggior parte dei casi è spesso inutilizzata. Ecco le condizioni da rispettare:

Quali sono le leggi che lo regolano

Progetto dello studio di architettura Noa* Network of Architecture a Bolzano

Una regola base dalla quale partire prima di improntare ogni tipo di procedimento edilizio è quella di verificare la conformità urbanistica dell’immobile oggetto d’intervento presso l’ufficio tecnico comunale, facendo un accesso agli atti amministrativi per conoscere quali titoli abilitativi hanno legittimato il fabbricato. Si può inoltre richiedere il certificato di destinazione urbanistica , che riporta tutte le norme a cui quel preciso immobile deve sottostare e quali parametri edilizi e urbanistici possono essere applicati.

Prima di iniziare a pensare al progetto di recupero del sottotetto occorre verificare la fattibilità dell’intervento in termini architettonici e strutturali, analizzando lo stato dei luoghi e scandagliando quelle che sono le normative di settore. Scendiamo più nello specifico, andando a riportare quelle che sono le leggi nazionali e locali da tenere in considerazione:

Quali sono i costi da mettere in conto

Un aspetto da tenere in considerazione è di certo quello economico. Sono diversi i fattori che entrano in ballo durante la ristrutturazione del sottotetto. Si dovrà intervenire modificando la copertura? Si dovranno rifare gli impianti? Ci sarà l’obbligo di coibentare termicamente tutta la mansarda?

Andiamo a rispondere in breve a tutte queste domande fornendo i costi indicativi dalle principali opere: