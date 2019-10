Gli 8 migliori modelli di cucina ad angolo a cui ispirarti

La cucina? Mettiamola all’angolo e sotto la finestra

Una cucina angolare (detta anche ad L) è una soluzione salvaspazio che concentra arredi ed elettrodomestici all’intersezione di due pareti. Ciò permette di avere maggiore disponibilità di movimento evitando ingombri inutili. Perfetta per ottimizzare un ambiente piccolo o un monolocale, è un’idea da utilizzare pure per dividere in due aree un open space, creando dialogo continuo tra cucina e living. Un esempio è la composizione Diesel Social Kitchen di Scavolini, una cucina che si espande in modo intelligente tra due pareti e sfrutta al meglio i centimetri sotto la finestra, aprendosi al salotto: ideale per socializzare mentre si preparano i pasti. Pratico il bancone integrato all’altezza dei mobili a terra che è sia tavolo sia piano di lavoro.

La cucina angolare piccola e funzionale

La cucina angolare classica contemporanea

Lavello cucina ad angolo

E veniamo a una soluzione molto amata per quanto riguarda le cucine ad angolo. Amata perché di grande impatto a livello estetico. Amata perché consente di lasciare carta bianca al design, facendo anche appello alle più moderne tecnologie. Stiamo parlando della scelta di collocare nell’angolo il lavello. E di conseguenza, posizionare nello spazio superiore i vani e i ripiani per i piatti. E’ molto importante che l’impiantistica idraulica - scarico compreso - risulti predisposta in modo adeguato: prima di procedere, dunque, occorre accertarsi che sia i tubi del gas, sia quelli dell’acqua siano facilmente collegabili. Per una perfetta simmetria, naturalmente, bisogna scegliere un lavello con due vasche: una disposta su un lato dell’angolo, una disposta sull’altro. Non mancano però proposte moderne e di design che puntano sull’asimmetria per un effetto di maggiore impatto. Esempi? Due vasche su un lato e lo sgocciolatoio sull’altro; oppure lo sgocciolatoio al centro e le vasche sui due lati. Decisamente ampia, in tal senso, è la proposta di Foster. Nella foto vi mostriamo il lavello angolare 3308.STD in acciaio spazzolato, con le vasche di misure diverse. Pratico e innegabilmente originale.