Componi la tua cucina con i modelli in stile classico

Tutti i vantaggi di acquistare una cucina componibile

Le cucine componibili sono costituite da diversi elementi modulari caratterizzati dalle medesime proporzioni, che quindi si accostano facilmente fra loro e permettono di creare numerose e diverse soluzioni progettuali. Proprio questo è il principale vantaggio: non ci sono problemi di dimensioni, l’eventuale spazio ridotto non rappresenta un ostacolo e anzi viene sfruttato al meglio.



Neanche la collocazione dei vari impianti è un problema; semplicemente, si progetta la cucina in modo da non ricorrere a spostamenti impegnativi quanto onerosi e ottenere comunque il più elevato grado di funzionalità. Naturalmente, non mancano i moduli progettati per l’incasso degli elettrodomestici.



Essendo standardizzate e prodotte a livello industriale, le cucine componibili si montano con grande facilità, vengono consegnate nel giro di poco tempo e hanno costi molto più contenuti rispetto a quelle artigianali e/o su misura.



Anche la personalizzazione rientra fra i vantaggi: gli elementi sono predefiniti, è vero, ma le combinazioni possono essere scelte dall’utente e l’unico vincolo coincide, appunto, con la superficie disponibile. Per quanto riguarda le misure, la profondità dei vari mobili è generalmente pari a 60 cm ma si trovano proposte che superano questo numero o al contrario non lo raggiungono. L’altezza e la larghezza risultano assai variabili.



E i materiali? Le opzioni sono a dir poco numerose. I mobili (ante comprese) vengono realizzati in legno massello, impiallacciato, tamburato, laminato, laccato o truciolato però non mancano prodotti interamente o parzialmente in metallo. Per i piani di lavoro, invece, si sceglie in genere fra legno, marmo, granito e altre pietre naturali oppure vetro temperato, gres porcellanato, ceramica, acciaio e laminato.



Dopo questa panoramica, concentriamoci sulle cucine componibili classiche.