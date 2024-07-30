Cucine contemporanee: lo stile classico si aggiorna

La tecnologia è discreta ma onnipresente. Elettrodomestici di ultima generazione ad incasso totale si combinano con sistemi di domotica per il controllo dell'illuminazione. L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica e la semplicità d'uso senza interrompere l'armonia estetica.

La tecnologia è discreta ma onnipresente. Elettrodomestici di ultima generazione ad incasso totale si combinano con sistemi di domotica per il controllo dell'illuminazione. L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica e la semplicità d'uso senza interrompere l'armonia estetica.

Le palette cromatiche spaziano dal bianco ai toni neutri e caldi, come il tortora e il beige. Non mancano i colori più decisi: rosso, terracotta, grigio antracite e blu navy. Molto apprezzate sono le finiture opache e le laccature poro aperto.

Le palette cromatiche spaziano dal bianco ai toni neutri e caldi, come il tortora e il beige. Non mancano i colori più decisi: rosso, terracotta, grigio antracite e blu navy. Molto apprezzate sono le finiture opache e le laccature poro aperto.

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