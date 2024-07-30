Redazione - 30 luglio 202423 marzo 2026
Cucine contemporanee: lo stile classico si aggiorna
Uno stile reinterpretato per piacere ai giovani: ecco cosa sono le cucine contemporanee. Linee raffinate e colori accattivanti tutti da scoprire.
Redazione - 30 luglio 202423 marzo 2026
Cucine contemporanee: l'equilibrio perfetto tra tradizione e modernità
Le cucine contemporanee si pongono come anello di congiunzione tra lo stile classico ed il moderno, mostrando una personalità che non rinnega le proprie origini. Il loro design è stato riletto in un'ottica più attuale, per progettare ambienti in linea con le esigenze di praticità della vita moderna.
L'estetica di queste cucine si distingue per una pulizia formale che non manca mai di ricercatezza. Possono essere allestite in un open space cucina e soggiorno oppure in locali indipendenti, piccoli o grandi. I risultati che si ottengono dipendono dagli accostamenti cromatici e dai dettagli che vogliamo mettere in primo piano.
Quali dettagli dello stile classico si aggiornano
Le ante delle cucine contemporanee sono un esempio di come i tratti tradizionali possano essere rivisitati in chiave moderna. Il caratteristico telaio con cornice oggi assume una forma più discreta, più o meno sottile a seconda delle preferenze estetiche. È un dettaglio che contribuisce a creare un aspetto elegante ma otticamente meno imponente, che non stanca mai e supera le tendenze.
Le maniglie o pomelli sono minimal e spesso sostituiti con sistemi di apertura push-pull oppure a gola per confermare un look essenziale. Le ante vetrate dei pensili possono sfoggiare il caratteristico telaio a croce oppure solo una modanatura leggera che rende il vetro protagonista.
Anche le tradizionali cappe a camino cambiano volto e sono coordinate con il colore della cucina. Potrai eliminare la loro presenza installando un piano cottura induzione con cappa integrata di nuova generazione. È la scelta perfetta all'interno delle moderne configurazioni con isola nell'open space.
Colori di tendenza per cucine contemporanee
La vasta offerta di tonalità gioca un ruolo fondamentale nel definire l'identità e l'atmosfera delle cucine contemporanee. Il bianco, l'avorio e le declinazioni più chiare del tortora rimangono i toni preferiti per conferire luminosità all'ambiente. Regalano spazi di rara bellezza, che si adattano facilmente alle attuali esigenze di integrazione con il living.
L'introduzione di colori più audaci, come il rosso, il blu navye e il verde salvia, porta in casa un dinamismo fresco e moderno, arricchendo la composizione in generale o in alcuni parti ben studiate. Il grigio antracite e il verde oliva sono ideali per chi ricerca una connessione profonda con la natura.
Cucine contemporanee: materiali per ante e top
Il legno di rovere, noce e frassino, offre una sensazione di calore, affermandosi come il materiale più utilizzato ed apprezzato in questa tipologia di cucine. Le cucine contemporanee vengono realizzate con ante impiallacciate o in massello ma anche nella versione laccato tradizionale o a poro aperto.
Il legno, grazie alla sua capacità di adattarsi a molteplici interpretazioni, permette di dare vita a cucine davvero uniche e altamente personalizzabili, in grado di soddisfare ogni esigenza e gusto.
I migliori materiali per top cucina in questo caso sono le pietre sinterizzate, il gres, e il Fenix, che creano accostamenti sorprendenti uniti ad una straordinaria resistenza e facilità di pulizia.
Cucine contemporanee: domande e risposte
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Quali sono i materiali più utilizzati nelle cucine contemporanee?Nella cucina contemporanea si prediligono accostamenti materici ricercati. Il legno massello, impiallacciato o laccato colorato viene abbinato a superfici tecnologiche come il Fenix, i quarzi tecnici o il grès porcellanato. Questi materiali assicurano un'estetica raffinata e un'elevata resistenza all'usura. Mantenengono un legame visivo con la tradizione artigianale con prestazioni eccellenti.
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Come si integra la tecnologia nelle cucine dallo stile classico contemporaneo?La tecnologia è discreta ma onnipresente. Elettrodomestici di ultima generazione ad incasso totale si combinano con sistemi di domotica per il controllo dell'illuminazione. L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica e la semplicità d'uso senza interrompere l'armonia estetica.
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Quali colori caratterizzano le cucine contemporanee più attuali?Le palette cromatiche spaziano dal bianco ai toni neutri e caldi, come il tortora e il beige. Non mancano i colori più decisi: rosso, terracotta, grigio antracite e blu navy. Molto apprezzate sono le finiture opache e le laccature poro aperto.
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Perché scegliere una cucina con isola in un progetto contemporaneo?L'isola centrale è l'elemento cardine della cucina contemporanea, favorendo la convivialità e l'integrazione con la zona living. Offre ampie superfici di lavoro aggiuntive e può ospitare sia il piano cottura che zone snack veloci. È la soluzione ideale per chi desidera un ambiente dinamico, fluido e visivamente d'impatto.
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Come convivono tradizione e innovazione nel design contemporaneo della cucina?La convivenza avviene tramite la reinterpretazione di elementi storici, come la cappa a camino o l'anta bugnata, semplificati nelle geometrie. L'innovazione si manifesta nell'organizzazione interna delle basi, con sistemi di stoccaggio intelligenti che trasformano la cucina contemporanea in un luogo funzionale nella quotidianità.
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Qual è l'importanza dell'illuminazione in una cucina contemporanea?L'illuminazione gioca un ruolo fondamentale per definire l'atmosfera e la funzionalità. Si utilizzano luci LED sottopensile e luci d'accento all'interno delle vetrine oltre al lampadario a sospensione moderno, ideale sopra l'isola o il tavolo da pranzo. Questo mix assicura visibilità operativa e valorizza materiali e colori.