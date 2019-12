Le migliori cucine di Lago

Redazione - 07 ottobre 2015

Quali sono i plus delle cucine del marchio Lago

Lago è un'azienda specializzata nella realizzazione di arredi di design per tutta la casa, dalle cucine alle camere da letto.



I principali plus delle cucine Lago coincidono con l’elevata qualità e con un’estetica raffinata, per molti versi unica. Siamo nella fascia di mercato più alta, sono composizioni per chi vuole il massimo e non ha problemi di budget.



Un altro punto di forza di queste cucine deriva da una progettazione che consente facilità di movimento e assicura comodità a chi cucina, al contempo alimentando il piacere della convivialità. Le configurazioni, infatti, sono concepite in primis per i living, cioè per quegli ambienti composti da una zona dedicata alla preparazione dei pasti, un’altra riservata al loro consumo e un’altra al relax, alla conversazione.



“Un design funzionale e senza tempo – si legge sul sito di Lago - pensato per la vita attorno”. In foto la cucina 36e8 Wildwood: protagonista è il legno di rovere.

Cucina Air con isola o penisola

Progettata da Daniele Lago nel 2016, la cucina Air di Lago può essere caratterizzata da un’isola o da una penisola e in tutti i casi presenta un tavolo rotondo con fuochi integrati: in questo modo le attività relative alla preparazione dei pasti si svolgono al centro della stanza e tornano protagoniste delle relazioni domestiche; chi lavora ai fornelli e i commensali possono interagire e dialogare senza problemi nè ostacoli di sorta.



Perfetta soluzione per unire la zona cucina al living, il piano di Air poggia su gambe in vetro extrachiaro temperato; il piano cottura è a induzione, di colore bianco oppure nero, e si può abbinare a qualsiasi composizione del sistema Lago 36e8: gli eventuali mix materici diventano un valore aggiunto dal punto di vista estetico.



Lo stesso piano, inoltre, è disponibile in differenti misure, in vetro laccato, Wildwood e XGlass.

Cucina 36e8: materiali per soluzioni innovative

Sono ben 16 i brevetti depositati da Lago e relativi al sistema di cucine componibili 36e8, apprezzato e noto a livello internazionale. Si sceglie fra cucine lineari, cucine angolari, a C, a U, con isola centrale oppure con penisola; i numerosi moduli disponibili permettono di creare un’infinità di composizioni, adatte a spazi ampi così come ad ambienti più ridotti.



Gli elementi di queste cucine Lago possono essere tutti o in parte sospesi e la sospensione, si sa, non solo permette di ridurre gli ingombri ed esprime al meglio quel minimalismo ormai tipico del design moderno, per quanto agevola notevolmente le operazioni di pulizia.



I materiali sono i migliori, senza eccezione alcuna; Lago mette a disposizione legno massello, fenix, vetro, laccato, laminglass, quarzo, acciaio. La laccatura viene effettuata con vernici all’acqua, quindi prive di solventi: un motivo di sicurezza in più.



In foto una versione della cucina 36e8 Metal XGlass, una della cucina 36e8 Fenix e una della cucina 36e8MadeTerraneo.

Le soluzioni delle cucine componibili di Lago