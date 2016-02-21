Docce moderne: consigli per scegliere la soluzione ideale

Docce moderne: i fattori che influenzano la scelta

Le docce moderne sono sempre più studiate per essere elementi di design attorno ai quali costruire il progetto bagno. La scelta della tipologia deve tenere conto dello spazio disponibile, della posizione che il box doccia andrà ad occupare all'interno della stanza e del livello di comfort che si desidera ottenere. Ogni modello risponde a esigenze diverse, ed è importante scegliere quello più adatto, che si tratti di bagni piccolI moderni o ampi spazi che diventano vere e proprie spa domestiche.

Valutare questi fattori fin dalle prime fasi progettuali è importante perché la decisione sarà consapevole, evitando errori e migliorando la qualità della vita nella stanza dedIcata al benessere.



Side Free di Hafro-Geromin è un sistema di pareti doccia in cristallo per docce walk-in. Il vetro è disponibile in spessori 6 mm oppure 8 mm.



Air 2 di Duscholux: il vetro è disponibile trasparente, extra chiaro, fumé, satinato e colorato.



S-Lite SW-6 di Provex, doccia walk-in con porta scorrevole e vetro fisso. La facilità di pulizia è assicurata dall'allineamento perfetto del vetro.