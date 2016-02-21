Redazione - 21 febbraio 201629 aprile 2026
Docce moderne: consigli per scegliere la soluzione ideale
Guida completa per trovare tra le docce moderne quella più adatta alle tue esigenze, in base allo spazio disponibile e al layout del bagno.
Redazione - 21 febbraio 201629 aprile 2026
Docce moderne: i fattori che influenzano la scelta
Le docce moderne sono sempre più studiate per essere elementi di design attorno ai quali costruire il progetto bagno. La scelta della tipologia deve tenere conto dello spazio disponibile, della posizione che il box doccia andrà ad occupare all'interno della stanza e del livello di comfort che si desidera ottenere. Ogni modello risponde a esigenze diverse, ed è importante scegliere quello più adatto, che si tratti di bagni piccolI moderni o ampi spazi che diventano vere e proprie spa domestiche.
Valutare questi fattori fin dalle prime fasi progettuali è importante perché la decisione sarà consapevole, evitando errori e migliorando la qualità della vita nella stanza dedIcata al benessere.
Side Free di Hafro-Geromin è un sistema di pareti doccia in cristallo per docce walk-in. Il vetro è disponibile in spessori 6 mm oppure 8 mm.
Air 2 di Duscholux: il vetro è disponibile trasparente, extra chiaro, fumé, satinato e colorato.
S-Lite SW-6 di Provex, doccia walk-in con porta scorrevole e vetro fisso. La facilità di pulizia è assicurata dall'allineamento perfetto del vetro.
Docce walk-in: design pulito, nessun ingombro
Le docce walk-in sono sempre più apprezzate perché uniscono eleganza e funzionalità. Si tratta di docce moderne aperte (senza porta), delimitate da uno o più pareti in vetro.
Questo tipo di doccia restituisce un effetto visivo di ariosità, valorizzando anche il bagno stretto e lungo se collocato sulla parete in fondo. L’assenza di barriere rende la doccia walk-in facilmente accessibile alle persone con difficoltà motorie e anziani. Il design è essenziale e completa con un look scenografico qualsiasi progetto bagno.
Disenia propone Walk-in, un box doccia che arreda con un carattere distintivo, in perfetto equilibrio tra design e funzionalità.
Docce a filo pavimento, con o senza piatto
- Nell'ambiente bagno con doccia a filo pavimento senza piatto le piastrelle a terra entrano nella zona doccia, evitando un'ulteriore spesa. Questo approccio elimina ogni stacco visivo, creando l'illusione di maggiore ampiezza. L’acqua defluisce direttamente sulla superficie del pavimento, opportunamente inclinata, e viene convogliata verso sistemi di scarico integrati progettati per risultare discreti e quasi invisibili.
- Le docce a filo pavimento con piatto utilizzano per questo componente dei materiali eccellenti per resa estetica, durabilità e facilità di pulizia. Le resine di ultima generazione restituiscono superfici texturizzate e colorate con copripiletta in tinta. Il piatto ultrasottile è incassato nel massetto e assolutamente planare.
Docce in muratura per un progetto su misura
Le docce in muratura offrono la massima libertà progettuale ma sono piuttosto buie se non c'è una finestra vicina. La muratura viene utilizzata per creare uno o più lati della doccia, anche appoggiandosi alle pareti esistenti. Si possono generare divisioni interne con la doccia in muratura (ad esempio tra camera e bagno in suite). È possibile ottenere configurazioni ad angolo o a nicchia, con dimensioni personalizzate.
Può essere prevista una doppia porta in vetro con apertura a battente se lo spazio frontale è sufficiente. La porta in vetro pieghevole è utile in ambienti piccoli perché il raggio di apertura è contenuto. La doccia in muratura può essere walk-in se la nicchia ha una certa profondità, per evitare che fuoriescano schizzi d'acqua.
Filo di Arblu è un box doccia in nicchia con porta in vetro pieghevole che non genera eccessivo ingombro durante l'apertura.
Docce moderne: domande frequenti
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Cosa si intende per doccia moderna?Una doccia moderna è caratterizzata da design minimalista, linee pulite e materiali innovativi come vetro, acciaio e resine. Spesso include soluzioni walk-in, piatti doccia filo pavimento e sistemi tecnologici avanzati per il comfort e il risparmio energetico.
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Quali sono le principali tipologie di docce moderne?Le docce moderne includono modelli walk-in, cabine doccia con ante scorrevoli o battenti, docce multifunzione con idromassaggio e soluzioni integrate con vasca. Le walk-in sono tra le più richieste per il loro design aperto ed elegante.
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Quali materiali sono più utilizzati nelle docce moderne?I materiali più diffusi sono il vetro temperato per le pareti, l'alluminio per i profili e le resine o ceramiche per i piatti doccia. Sempre più utilizzati anche materiali effetto pietra o legno per un’estetica naturale.
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Quali sono i vantaggi di una doccia walk-in?Le docce walk-in offrono accesso facilitato, maggiore spazio visivo e un design contemporaneo. Sono ideali per ambienti moderni e risultano pratiche anche per persone con mobilità ridotta grazie all’assenza di barriere.
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Come scegliere la doccia moderna più adatta al proprio bagno?La scelta dipende dallo spazio disponibile, dallo stile del bagno e dalle esigenze personali. È importante valutare dimensioni, tipo di apertura, materiali e funzionalità, privilegiando soluzioni che uniscano estetica e praticità.
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Le docce moderne possono integrare tecnologie avanzate?Sì, molte docce moderne includono tecnologie come soffioni a effetto pioggia, cromoterapia, idromassaggio e sistemi di controllo digitale della temperatura e del flusso dell’acqua, migliorando comfort e benessere.
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Quanto spazio serve per installare una doccia moderna?Lo spazio minimo varia, ma generalmente una doccia può partire da 70x70 cm. Tuttavia, per una soluzione moderna e confortevole, si consiglia almeno 80x100 cm o più, soprattutto per modelli walk-in.