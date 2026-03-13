Finestre a bilico in PVC di FAKRO: la nuova finitura antracite

Finestre a bilico in PVC FAKRO: la nuova finitura antracite è di tendenza

Il mondo dell'interior design è sempre più orientato verso il colore, che siano palette delicate e neutre oppure scure e sofisticate. L'antracite è una tonalità ricca di fascino: è sempre più presente negli ambienti domestici perché capace di creare atmosfere eleganti e senza tempo. Dialoga con le diverse superfici materiche che caratterizzano l'arredamento contemporaneo e valorizza gli spazi senza essere otticamente invadente. Questa evoluzione stilistica interessa anche i serramenti, componenti che fanno parte del linguaggio architettonico. È così che le finestre a bilico in PVC diventano protagoniste del progetto in mansarda.



L’introduzione della nuova finitura antracite per le finestre a bilico in PVC di FAKRO risponde proprio a questa visione. Completa la gamma affiancandosi al bianco, pino naturale e rovere. Il risultato è un elemento tecnico che, oltre alla sua funzione primaria, contribuisce a definire l’identità dello spazio, integrandosi armoniosamente con lo stile del progetto d'arredo.

FAKRO è un’azienda leader specializzata nella produzione di finestre per tetto. Investe in ricerca e innovazione per sviluppare prodotti in grado di migliorare comfort abitativo, efficienza energetica, qualità della luce naturale e design.