Redazione - 13 marzo 202631 marzo 2026
Finestre a bilico in PVC di FAKRO: la nuova finitura antracite
Le finestre a bilico in PVC FAKRO vedono protagonista la nuova finitura antracite. È una proposta che aggiunge carattere, senza rinunciare a prestazioni eccellenti.
Redazione - 13 marzo 202631 marzo 2026
Finestre a bilico in PVC FAKRO: la nuova finitura antracite è di tendenza
Il mondo dell'interior design è sempre più orientato verso il colore, che siano palette delicate e neutre oppure scure e sofisticate. L'antracite è una tonalità ricca di fascino: è sempre più presente negli ambienti domestici perché capace di creare atmosfere eleganti e senza tempo. Dialoga con le diverse superfici materiche che caratterizzano l'arredamento contemporaneo e valorizza gli spazi senza essere otticamente invadente. Questa evoluzione stilistica interessa anche i serramenti, componenti che fanno parte del linguaggio architettonico. È così che le finestre a bilico in PVC diventano protagoniste del progetto in mansarda.
L’introduzione della nuova finitura antracite per le finestre a bilico in PVC di FAKRO risponde proprio a questa visione. Completa la gamma affiancandosi al bianco, pino naturale e rovere. Il risultato è un elemento tecnico che, oltre alla sua funzione primaria, contribuisce a definire l’identità dello spazio, integrandosi armoniosamente con lo stile del progetto d'arredo.
FAKRO è un’azienda leader specializzata nella produzione di finestre per tetto. Investe in ricerca e innovazione per sviluppare prodotti in grado di migliorare comfort abitativo, efficienza energetica, qualità della luce naturale e design.
Serramenti a bilico in PVC FAKRO: prestazioni tecniche evolute e sicurezza
Accanto alla dimensione estetica, le finestre a bilico in PVC firmate FAKRO offrono un elevato livello di prestazioni tecniche. La struttura è realizzata con profili multicamera in PVC rinforzati internamente con acciaio zincato, per assicurare robustezza e stabilità nel tempo. Il PVC non richiede trattamenti di verniciatura col passare degli anni. Presenta una naturale impermabilità e sopporta bene diversi agenti chimici. Queste caratteristiche rendono queste finestre particolarmente adatte anche ad ambienti dove si genera vapore, come bagno e cucina.
L'innovativa tecnologia thermoPro incrementa l’isolamento termico, per assicurare benessere in ogni stagione dell'anno. Alla corretta aerazione dei locali ci pensa il sistema di ventilazione V35, che permette il ricambio d’aria anche quando la finestra è chiusa, in modo da rendere l'ambiente più salubre. TopSafe aumenta la resistenza della struttura e offre una maggiore protezione contro i tentativi di effrazione.
Le finestre a bilico in PVC del noto brand sono adatte a coperture con pendenze comprese tra 15° e 90°. È possibile l'integrazione con accessori interni ed esterni, per ampliare la flessibilità progettuale e la personalizzazione del progetto.
Massimo comfort e più luce naturale con le finestre a bilico in PVC di FAKRO:
Quando si progettano o ristrutturano ambienti mansardati la scelta delle finestre per tetto assume un ruolo fondamentale. Le finestre perfette assicurano il corretto rapporto aeroilluminate, sono belle da vedere e contribuiscono in modo significativo al benessere abitativo. Migliorano anche il comfort termico e la qualità dell’aria interna.
In particolare, le finestre a bilico in PVC sono una risposta particolarmente efficace. Il sistema di apertura prevede la rotazione dell’anta attorno a un asse orizzontale centrale, che consente di aprire la finestra con facilità e regolare in modo efficace l’aerazione degli ambienti.
L’anta può essere ruotata fino a circa 180 gradi e bloccata in questa posizione, permettendo di pulire comodamente anche il lato esterno del vetro restando all’interno della stanza. La finestra a bilico assicura la massima illuminazione naturale e il ricambio d'aria, qualunque sia l'orientamento e la posizione delle aperture verso l'esterno.
Con la nuova finitura antracite, FAKRO amplia la propria proposta con un serramento capace di coniugare ricerca estetica, innovazione tecnologica e prestazioni di eccellenza.