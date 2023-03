Come scegliere le zanzariere per finestre

Quali sono le tipologie di zanzariere per finestre

Materiali, colori e misure delle zanzariere per le finestre

Per orientarsi nella scelta delle zanzariere per le finestre, bisogna partire dalle misure , che devono essere prese con precisione e sempre guardando il vano dall’interno della stanza: larghezza tra gli stipiti della finestra (superiore e inferiore) e altezza su entrambi i lati, destro e sinistro. Materiali e colori variano molto a seconda degli infissi a cui vanno accostate: i colori più diffusi sono bianco, bronzo, marrone, nero e grigio a cui, solitamente si abbina anche quello della maglia della rete. I colori più scuri sicuramente schermano meglio la luce del sole, mentre i chiari sono da privilegiare per ambienti solitamente poco luminosi. I profili delle zanzariere, generalmente, sono in PVC o in alluminio: resistenti, inossidabili e facili da pulire; la rete può essere scelta, invece, in poliestere o fibra di vetro, entrambe robuste e destinante a durare a lungo nel tempo.

Quanto costano le zanzariere

Il costo di fornitura e installazione delle zanzariere per le finestre varia molto a seconda della tipologia scelta, dai materiali, dal tipo di apertura e se su misura o meno.



Solitamente, durante il sopralluogo del professionista addetto, si può già avere un’idea approssimativa, ma è bene tenere sempre presente, comunque, che il montaggio delle zanzariere è da considerare un’operazione semplice, ma delicata e da non sottovalutare, per questo è meglio lasciarla a mani esperte, affinché il lavoro sia svolto a regola d’arte.



Giusto per avere dei costi indicativi e a grandi linee: si può pensare ad un prezzo per l’installazione di una zanzariera fissa tra i 40 € e i 70 €, per una di tipo scorrevole tra i 50 € e gli 80 €, mentre per una a rullo avvolgibile il costo si aggira attorno ai 70-80 €.