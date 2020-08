I nostri consigli per pulire al meglio le zanzariere

Quali prodotti usare per pulire la zanzariera

Soffermarsi sull’utilità delle zanzariere risulta superfluo: è chiara a tutti. Non tutti, però, sono consapevoli di quanto sia importante tenerle pulite. Se si trascura tale questione, c’è non solo il rischio che si rovinino, ma anche che entri aria poco salubre in casa.



Almeno una volta all’anno, prima che arrivi la bella stagione, è quindi necessario intervenire in tal senso. Non occorrono prodotti né strumenti particolari, è sufficiente utilizzare un aspirapolvere, un panno umido o una spugna, acqua calda, un detergente non aggressivo (anche quello per i piatti va bene) oppure aceto di vino.



Qualcuno usa acqua e ammoniaca oppure, semplicemente, una bomboletta di aria compressa: entrambe sono alternative valide. Di contro, sarebbe opportuno evitare solventi e alcool, perché minacciano di rovinare la rete, e sostanze oleose, perché tendono a catturare altro sporco ostacolando il passaggio dell’aria.