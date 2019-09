Forni Samsung: tecnologia esclusiva e multifunzionalità

Risparmio di tempo ed energia

Arrivano, preziosi alleati in cucina, i nuovi forni da incasso 3Oven Steam multifunzione con cottura a vapore di Samsung, i primi sul mercato con cavità modulare in grado di combinare la tecnologia tradizionale ed il vapore per cucinare due pietanze contemporaneamente a temperature differenti. L’utilizzo dei diversi vani del forno garantisce una flessibilità ottimale e consente di realizzare cibi sani e gustosi, risparmiando fino al 25% di energia e fino al 60% di tempo. L’esclusiva tecnologia 3Oven di cui sono provvisti consente di utilizzare le due cavità in modo separato e indipendente oppure come unico vano da 65 litri, questi nuovi forni Samsung offrono ampio spazio alla fantasia per la preparazione delle più disparate ricette senza la preoccupazione che odori e sapori si mescolino. A tutto questo, il forno 3Oven Steam integra la funzione vapore.