Forno combinato che cos'è e come funziona

Come funziona un forno combinato

La sua identità oggi abbraccia una vasta gamma di modelli, dotati di tecnologie all'avanguardia, che vanno ben oltre le funzioni di cottura tradizionali: sono progettati per soddisfare le esigenze di una cucina al passo con i tempi, consentendo di risparmiare tempo ed energia elettrica con risultati ottimali e senza compromettere il sapore dei piatti preparati.

Perché scegliere il forno combinato a vapore

HSG7584B1 - Serie 8 forno da incasso a vapore di Bosch : un controllo intuitivo delle impostazioni con funzione getti di vapore, per cucinare i cibi nel modo migliore.

Il forno combinato a vapore utilizza un sistema di cottura su più livelli utilizzando dei sensori che rilevano il grado di umidità interna. In questo modo il sistema vapore verrà attivato solo quando necessario , negli specifici programmi che lo prevedono. in questo modo saremo certi di ottenere risultati ottimali, mantenendo la morbidezza degli alimenti e garantendo una perfetta croccantezza .

Il forno combinato con microonde: come funziona

Il forno combinato da incasso con microonde è una soluzione che unisce le funzionalità di un forno elettrico tradizionale con quelle di un modello a microonde; lo possiamo trovare sul mercato in dimensioni standard o più compatte. La presenza di questa tecnologia consente di scongelare, riscaldare e cuocere i cibi in modo rapido, per assecondare i ritmi del vivere quotidiano.

Potrete scegliere con facilità le varie modalità di cottura, utilizzando programmi preimpostati che semplificheranno la preparazione di tutte le specialità che desiderate. L'integrazione della ventilazione permette di cuocere più pietanze contemporaneamente, ottimizzando sia i tempi di cottura che l'utilizzo dello spazio.

Samsung presenta il forno multifunzione con microonde BESPOKE Serie 6 50L, col quale puoi abbinare la cottura ventilata con la tecnologia a microonde, per cucinare pasti gustosi e croccanti in modo rapido.