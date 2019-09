Quali sono i nuovi mobili colorati per il bagno

Redazione - 12 dicembre 2018

Quali colori per i mobili bagno

L’arredo bagno sta cambiando ed il Cersaie 2018 ce lo conferma. 2 sono i punti cardine delle nuove collezioni d’arredo bagno: comfort modulare. Nuove forme da comporre in libertà in base allo spazio a disposizione ed alle necessità abitative

massima personalizzazione. Materiali sempre più tecnologici e performanti e finiture dalla forte matericità da mixare a piacimento, per vivere il bagno attraverso i sensi E tra le tendenze dei mobili bagno 2019 troviamo soprattutto il colore, “spalmato” non solo sugli arredi ma anche su sanitari, lavabi e piatti doccia. Ma quali sono i colori dei nuovi mobili bagno? stabili in classifica sono i colori neutri come il grigio e i pastello come il rosa, abbinati a legni naturali, ruvidi ed anticati

in forte ascesa sono i colori saturi ed carismatici, come i blu, i verdi, i rossi, nelle tonalità più profonde ed intense, nelle finiture mat e vellutate Come i mobili bagno colorati della collezione Sense by Aqua (in foto), dove troviamo soluzioni moderne in full color, in cui la maniglia si veste della stessa finitura dell'anta per un look tono su tono. Fenix, alluminio, finiture in essenza e 40 colori tra opachi, lucidi e soft touch, permetto di realizzare un bagno a misura del cliente.

Come abbinare i mobili bagno colorati

Colore sì ma come? I nuovi mobili bagno colorati sono accattivanti ed avvincenti ma non è facile poi creare i giusti accostamenti tra piastrelle e mobili, tra forma dei sanitari e rubinetteria. Ecco quindi alcuni spunti di stile per realizzare un perfetto sistema cromatico all’interno del bagno. gioco di contrasti. Mobili bagno colorati nelle tonalità più accese ed intense da abbinare a rivestimenti rigorosi ed impeccabili, come la resina e il cemento ceramico, con l’obiettivo di far esaltare la presenza scenica del mobile all’interno dello spazio

tono su tono, per un effetto total look. In questo caso è impossibile sbagliare, basta non esagerare con la monocromaticità. Se non amate osare, è auspicabile comunque inserire delle piante d’appartamento o elementi in legno per spezzare il mood

Assoluta novità in fatto di mobili bagno colorati ci è offerta da Bisazza, con la sua effervescente ed audace Mahdavi Collection, in foto, in cui arredi e sanitari dalle forme arrotondate e dai colori fruttati: mirtillo, fragola, pistacchio, incontrano il rigoroso tessuto gessato del mosaico Pinstripe, declinato sempre nei tre colori vitaminici.

Mobili bagno colorati per bagni piccoli

