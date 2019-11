Guida alla scelta del piano cottura ad angolo

Redazione - 24 giugno 2014

Cucina lineare o ad angolo: inserire il piano cottura

Arredare spazi cucina articolati o di grandi dimensioni comporta la scelta di arredi cucina ad angolo: in questo caso è importante scegliere la distribuzione degli elettrodomestici e del lavabo in maniera funzionale. È possibile in alcuni casi valutare la scelta d’inserimento di un piano cottura angolare, disponibile oggi in differenti forme, dimensioni e materiali. In questo modo è possibile sfruttare in maniera adeguata uno spazio che differentemente andrebbe perso oppure utilizzato non in tutte le sue potenzialità.

Forma e disposizione dei fuochi nei piani cottura angolari

Per definire quale sia il piano cottura angolare più adatto è importante conoscere lo spazio a disposizione per il suo inserimento: è possibile infatti valutare quanti fuochi siano necessari e scegliere di conseguenza.



I modelli tradizionali sono caratterizzati da cinque fuochi: un punto di cottura centrale in corrispondenza dell’angolo e due per lato, disposti allineati in profondità nel piano. In questo modo è possibile avere un ampio piano cottura ad angolo in uno spazio davvero ridotto: lo sfruttamento totale della superficie angolare e due “ali” laterali di larghezza ridotta, al pari di un fuoco. I piani cottura di questo tipo sono generalmente in acciaio inossidabile e si completano di griglie in acciaio o in ghisa per la posa delle pentole, dal design classico e tradizionale.

Le misure dei piani a cottura ad angolo