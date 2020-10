Piano cottura 5 fuochi: risparmio energetico e cottura uniforme

Redazione - 24 giugno 2014

Scopri le caratteristiche dei piani cottura a 5 fuochi

I piani cottura a 5 fuochi sono la soluzione ideale per chi ha una famiglia numerosa ma anche per chi non di rado si dedica alla preparazione di ricette complesse per cui è necessario far cuocere separatamente determinati ingredienti: si perde meno tempo, insomma, e la cottura risulta uniforme. E ancora, sono ottimi nel caso in cui si debbano preparare, a parte, pasti per bimbi piccoli o per soggetti alle prese con intolleranze alimentari.



I piani cottura a gas di questo tipo sono più ampi di quelli standard e hanno anche una potenza nominale maggiore: in media fra i 9.000 e i 13.000 watt (contro i 7.000-9.000 watt dei piani a 4 fuochi). I modelli più recenti sono dotati di accensione elettronica integrata, paracalore frontale e valvola di sicurezza (utilissima nel caso in cui la fiamma si spenga accidentalmente).



Il fornello aggiuntivo, in molti casi, risulta molto potente e di conseguenza permette di portare l’acqua a ebollizione in pochi minuti e più in generale velocizzare alcuni processi, per esempio la cottura delle patate. Non si dimentichi, inoltre, che il piano a gas comporta consumi energetici inferiori rispetto a qualsiasi piano cottura a induzione, per cui è una scelta che assicura un concreto risparmio energetico.

Quali misure ha un piano cottura con 5 fuochi

Quando si parla di dimensioni del piano cottura, il parametro fondamentale è la larghezza. I modelli più diffusi, cioè quelli a 4 fuochi, sono da 60 cm. I piani cottura a 5 fuochi possono essere invece da 70 cm, da 75 cm oppure 73 cm ma anche arrivare a 90 cm.



Quelli di larghezza compresa fra i 70 e i 75 cm, nella maggior parte dei casi, possono essere incassati nei vani standard (quasi sempre da 48-49x56-58 cm), quindi non occorre allargare il foto del top e ciò si traduce non solo in una fastidio e una perdita di tempo in meno, ma anche nella possibilità di installarli senza problemi al posto di un piano cottura da 4.



La conclusione, per essere ancora più concreti, è la seguente: molti piani con 5 fuochi hanno un ingombro di poco superiore a quello dei piani più comuni, mentre altri sono decisamente più vasti e offrono la possibilità di usare contemporaneamente anche pentole e padelle molto ampie.

L’eleganza del vetro per il piano cottura Ariston 5 fuochi

Tra i materiali da scegliere per un piano di cottura c’è il vetro , molto spesso proposto in un elegante nero che riesce a regalare un’estetica raffinata e innovativa ai tradizionali fuochi. Più esattamente si tratta di cristallo temperato , ideale per resistere alle alte temperature della cottura e per adattarsi in pieno a una cucina in stile contemporaneo. È tuttavia un prodotto delicato, da non maltrattare trascinandoci sopra posate o coperchi. E va pulito in modo adeguato: ripulire i residui di cibo prima che si secchino e comunque eliminarli senza forzature;

lavare con acqua calda e detergente neutro;

asciugare con un panno morbido in microfibra. Il piano di cottura a gas Hotpoint Ariston 5 fuochi FTGHG 751 D/HA(BK) ha il piano in vetro nero, largo 75 cm. I bruciatori Direct Flame hanno massima efficienza con fiamme irradiate in modo verticale grazie alla presenza di 420 microfori, il che crea una cottura uniforme.

Quando il piano cottura 5 fuochi è in vetro