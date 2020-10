I migliori lampadari Ikea per camera da letto

3 consigli sulla scelta del lampadario per le camere da letto

La camera da letto è il rifugio personale, il luogo in cui si dorme, ci si rilassa ma non di rado ci si dedica anche alla lettura e – soprattutto di questi tempi – a un’attività lavorativa. Il lampadario è una fonte di illuminazione indispensabile nella stanza in questione, così come lo sono le lampade ai due lati del letto, ma bisogna fare la scelta giusta. Cosa che, considerando la ricchezza e la varietà dell’offerta in commercio, potrebbe risultare non facile. Ma ecco 3 consigli pratici grazie ai quali la strada apparirà subito in discesa:

Rispettate la continuità stilistica rispetto ai mobili e ai complementi che caratterizzano la camera. Se quest’ultima è connotata da un gusto moderno, il lampadario deve essere “allineato”. Per quanto riguarda i colori, si possono creare abbinamenti tradizionali oppure contrasti ad hoc.

Badate alle proporzioni: se la camera è piccola, un lampadario di dimensioni importanti è un pugno in un occhio, non una scelta chic e neppure originale.



Infine è bene ricordare che in camera da letto la luce non dovrebbe mai essere particolarmente intensa, di conseguenza sarebbe opportuno evitare lampadari senza paralumi e/o con molte lampadine. Vi state chiedendo se da Ikea ci sia qualcosa che possa fare al caso vostro? Molto probabile. E cominciamo da una fra le più recenti proposte, ovvero il modello Misterhult: realizzato in bambù, è l’ideale per una camera minimalista e diffonde una luce morbida e brillante.