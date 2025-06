Lampadario a sospensione moderno, ideale per ogni ambiente

L'eleganza dei lampadari moderni soggiorno a sospensione

Posizionare un lampadario a sospensione moderno sopra una poltrona con tavolino crea un angolo lettura intimo e funzionale. La luce diffusa favorisce il relax e la concentrazione.

I lampadari per tavolo da pranzo illuminano in modo efficiente nella zona giorno un piano rettangolare, utilizzando una serie di pendenti allineati o disposti a diverse altezze. Mantieni una distanza di circa 40-50 cm l'uno dall'altro a seconda della loro dimensione, per una distribuzione uniforme della luce.

In questo caso l'altezza consigliata è di circa 90 cm sopra il piano del tavolo, per non creare ostacoli ed affaticare la vista.



Fabbian propone Acustica, una lampada a sospensione con raffinata calotta realizzata in PET riciclato, diffusore in Polimetilmetacrilato opalino e struttura in alluminio. Ha proprietà fonoassorbenti, per migliorare il comfort abitativo.