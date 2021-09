Tante idee per arredare i bagni moderni colorati

Quali colori sono di tendenza per i bagni moderni

Dare personalità al bagno è possibile: basta mixare in modo sapiente materiali, colori, decori e texture, giocando con gli arredi e i rivestimenti. Ma quali tonalità scegliere per creare un ambiente di tendenza? Partiamo dalle piastrelle, scoprendo le ultime novità :

Quali sono i migliori abbinamenti tra mobili e rivestimenti

Equilibri eleganti e creativi per un contrasto leggero e dai toni vintage per la composizione Alexander di Artlinea

Come scegliere i sanitari colorati

Nella progettazione del nuovo bagno, oltre a piastrelle e mobili bagno, anche i sanitari devono essere scelti con estrema attenzione.

Dopo aver analizzato le alternative tra: a terra e sospesi, standard o compatti, squadrati o rotondi, è possibile portare l’attenzione su un’altra possibilità di scelta, ovvero tra bianchi o colorati.

Oggi infatti, le migliori aziende del settore propongono diverse finiture per le ceramiche, e quelle colorate stanno riscuotendo un discreto successo. Abbinabili per assonanza cromatica o contrasto a piatti doccia, mobili e rubinetteria colorata, i sanitari mostrano tonalità polverose e delicate, decisamente eleganti e attuali. Le nuance più di tendenza sono: grigio fango, argilla, blu petrolio e nero carbone, rigorosamente da scegliere nella finitura opaca.

Il consiglio è quello di abbinare il colore della ceramica a quello dei rivestimenti e inserire un elemento in finitura legno per rendere il tutto più vibrante e materico. Anche l’uso della carta da parati o delle finiture in resina potrebbe risultare vincente, basta seguire un filo conduttore, cromatico o tematico, che guidi tutta la composizione d’arredo.