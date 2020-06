I nostri consigli per scegliere il tuo divano angolare in pelle

Redazione - 26 aprile 2016

Consigli per scegliere il tuo divano ad angolo in pelle

Per completare al meglio una zona giorno è bene scegliere accuratamente il divano in pelle angolare valutando: Tipo di pelle: Valutando accuratamente la tipologia di pelle da scegliere si determinerà la qualità del divano: inoltre, in relazione a questa, si definiranno anche morbidezza e comfort. La pelle utilizzata per i rivestimenti dei divani è sempre bovina e si divide in 5 categorie: Pelle fiore o mezzo fiore: strato esterno e più pregiato di pelle, resistente, morbida e duratura; Pelle a grana naturale o stampata: presenta una texture data da un processo di stampa che ne comprime la superficie; Pelle nabuk: viene mantenuta anche il primo pelo dell’animale, rasato. Pregiata, morbida, delicata da mantenere con cura; Pelle crosta: pelle più interna, meno pregiata; Pelle rigenerata: costituita da un mix di pelle di scarto per circa l’80% più polimeri. Invecchiando si deteriora perdendo qualità. Finiture ;

; Praticità di manutenzione: in relazione alla tipologia di pelle scelta. Inoltre, valutare quale sarà l’utilizzo futuro del divano sarà indispensabile per una scelta corretta. Esistono infatti differenti tipologie tra cui valutare: Divano letto , per posti notte aggiuntivi;

, per posti notte aggiuntivi; Divano con vano portaoggetti ;

; Divano con meccanismi elettrici o manuali per un maggior comfort;

o manuali per un maggior comfort; Divano con poggiatesta riposizionabili e cuscini componibili. Inoltre, in relazione poi alla dimensione dello spazio a disposizione, si potrà scegliere un divano angolare, utile a soddisfare differenti richieste, capace di rendere un’atmosfera accogliente e rilassante, in grado di accogliere numerose persone ma in spazio anche contenuto: è possibile valutare la scelta di un divano ad angolo che permetta la dispozione della chaise longue su entrambi i lati indifferentemente per maggiori possibilità di posizionamento.

Segno di Reflex, design egocentrico e raffinato

Segno nasce dalla mente geniale di Pininfarina Home Design per Reflex, divano in pelle caratterizzato da un angolo con chaise longue dal design moderno ed eccentrico.

Il divano si caratterizza di una struttura in legno e imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento in pelle trapuntata. I cuscini dello schienale sono in piuma con un inserto di poliuretano.

Lo stile è moderno, contemporaneo e giovane, dal gusto egocentrico e raffinato: le forme sono lineari, semplici e pulite, caratterizzate da linee rette e curve che ne permettono lo sviluppo regolare.

L’angolo si snoda in una piega superiore ai 90°, permettendo all’arredo una maggiore apertura verso l’ambiente circostante.

Lo schienale non è continuo e caratterizzato da aperture esterne affinchè l’arredo possa essere fruito sia da un lato sia dall’altro.

Il divano si completa e si arricchisce poi di un piano laterale utile ad accogliere quanto necessario nei momenti di pausa e relax, mentre dal lato opposto è presente una chaise longue di grande dimensione inglobata nel piano di supporto degli imbottiti del divano stesso.

Un design che bene si presta per l’inserimento in ogni tipo di ambiente.

Milano di Minimomassimo, design monolitico ed essenziale

Un divano componibile, in soluzione angolare, con cuscini poggiatesta posizionabili nella soluzione desiderata dall’utilizzatore: il divano è particolare poiché capace di modificarsi sia nell’aspetto sia nella funzione con pochi e semplici gesti grazie ad un poggiatesta gestibile in base alle necessità garantendo comfort e versatilità.

La struttura è in multistrato di pino e abete con imbottiture di poliuretano espanso a quote differenziate per un maggiore comfort, resistente nel tempo, indeformabile, con rivestimento in pelle.

I cuscini delle sedute si caratterizzano per due differenti densità: i primi 15 cm della parte frontale della seduta sono in una densità molto elevata che la rende decisamente rigida affinchè non si deformi nel tempo, la parte restante invece si ammorbidisce leggermente per dare il giusto confort al cuscino in termini di comodità.

Il design moderno e minimale vede forme monolitiche di importante presenza e uno stile contemporaneo che ne permettono il gradevole inserimento in ambienti sia giovani e attuali, sia classici o industriali.

Le finiture estetiche di alto livello e i piedini cromati di forma regolare ne enfatizzano ancora più la pulizia formale e la sintesi della linea.

550 Beam Sofa System di Cassina, design senza tempo

Design inconfondibile, quello di Patricia Urquiola che dà vita ad un sistema di sedute decisamente innovativo che si snoda lungo una trave di appoggio a terra, sulla quale si sviluppa un articolato sistema- divano: Beam Sofa System.

La base di supporto è in alluminio trafilato, spazzolato anodizzato e verniciato nero, sulla quale è possibile assemblare un sistema di sedute morbide composte da cuscini e sedute avvolgenti, in un piacevole contrasto tra la rigidezza della base di supporto e i cuscini accoglienti.

Il divano è caratterizzato da braccioli che possono essere regolati in due posizioni a 30° e uno schienale laterale regolabile per maggiore comfort: il bracciolo laterale supporta per l’appunto lo schienale che si poggia sopra.

Il sistema comprende diversi elementi tra cui tavolini, pouf e sedute.

La forma è morbida e sinuosa, caratterizzata dalla particolarità di una cucitura “pizzicata” tutta intorno al perimetro.

Inoltre, il divano è reso particolare da una collezione di tessuti di rivestimento, collezione “Gea”, disegnati per enfatizzarne le forme e la particolarità.

Bend Sofa di B&B Italia, design digitale

Nato dal genio creativo di Patricia Urquiola, Bend Sofa è figlio di studio dei modelli 3d e dalle ricerche digitali.

Monolitico e imponente, dall’aspetto plasmato e con contorni smussati e linee definite con intermezzi di simil piani di forma che ne enfatizzano sagome e profili.

I cuscini che caratterizzano schienali e sedute sono completati da cuciture a contrasto che percorrono la forma e ne delineano il movimento e il design morbido e sinuoso.

Una serie di moduli di forme e dimensioni differenti possono essere assemblate per dare forma al divano in relazione alle esigenze dell’utilizzatore finale, dello spazio e del design che si desideri ottenere: tecnologia, robustezza e solidità si fondono in una originale gamma compositiva dalle dimensioni più ampie fino a quelle più contenute.

La gamma si compone di: Moduli ondulati:

Elementi di seduta;

Pouf;

Elementi angolari. Il telaio interno è in tubolare e profilati d’acciaio, l’imbottitura della seduta è in schiuma di poliuretano flessibile Bayfit® e rivestimento in fibra di poliestere mentre quella dello schienale in piuma e poliuretano. I piedini, tubolari e neri sono in materiale termoplastico, quasi impercettibili sotto l’importante mole del divano, il rivestimento è in pelle con cuciture a zig zag.

Park di Poliform, eleganza moderna

Park è un divano angolare componibile sfoderabile in pelle nato dal genio del designer Carlo Colombo per Poliform.

Il sistema di divani Park rappresenta un design che esprime leggerezza formale in uno stile privo di regole, un mix di armonia e naturalezza.

Il design che lo caratterizza è semplice e lineare, pulito ed essenziale, con forme importanti e rigorose ma al tempo stesso contenute.

Il basamento che supporta i cuscini e le imbottiture è realizzato in alluminio verniciato e i piedini sono inglobati nella struttura stessa, posti in posizione angolare esterna, ai vertici dei poligoni, dal design essenziale ed esile in contrapposizione alle forme importanti e imponenti dei cuscini e delle sedute.

L’imbottitura della struttura dello schienale è in poliuretano espanso a quote differenziate, mentre quella dei cuscini è in piuma e ovatta di poliestere, entrambi dalle forme poligonali regolari.

Il rivestimento è in pelle, sfoderabile per una maggiore praticità di utilizzo e per una più facilitata manutenzione.

Satellite 2 di Roche Bobois, eleganza capitonnè

Il divano Satellite 2 di Roche Boboise nasce dall’idea della designer Sacha Lakic per la realizzazione di un arredo confortevole e accogliente, di ampio sviluppo per la zona giorno.

Il divano si presenta in pelle Soave bovina pigmentata con una lavorazione trapuntata, in stile capitonnè, totalmente artigianale e realizzato a mano, dotato di un particolare meccanismo elettrico multi posizione caratterizzato da due motori che permette di trasformare ogni posto seduta in una comoda chaise longue.

Sono possibili tre posizioni: una tradizionale di seduta, una a schienale alto e una di chaise longue per il massimo del comfort.

La struttura del divano è realizzata in abete massiccio e compensato, la base della struttura in alluminio pressofuso nichel nero oppure cromato lucido.

Le imbottiture dei cuscini della struttura verticale sono realizzate in schiuma poliuretanica ad alta resistenza.

Il design è moderno ma con un richiamo allo stile classico: la forma si snoda angolo con possibilità di angolo semplice a 90° e grandangolo panoramico che ne permette una maggiore apertura.

Vision di Cornelio Cappellini, essenza formale