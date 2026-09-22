I nuovi lavabi bagno: forme, materiali e colori da Cersaie 2026

Lavabi colorati: tonalità naturali, colori profondi

Il bianco rimane presente, così come il nero, ma le novità ampliano in modo deciso la gamma cromatica dei lavabi bagno. Le tendenze parlano di un bagno colorato: lavamani dai colori neutri caldi come sabbia e avorio, tonalità polverose tipo rosa, azzurro, verde salvia e toni terrosi. Non mancano i colori accesi, tra cui azzurro cobalto, melanzana, rosso intenso e le opzioni bicolore per quanto riguarda le versioni freestanding.



La resa estetica cambia in base alla finitura: l’opaco attenua il colore e valorizza la matericità della superficie, mentre il lucido aumenta la profondità della tinta e crea riflessi di luce. Il colore del lavamani mette in evidenza il suo volume, contribuendo in modo diretto alla percezione della forma. Il modello scelto può essere coordinato cromaticamente con i sanitari per bagno della stessa collezione.



Ceramica Cielo presenta la nuova collezione Enea, un sistema lavabo modulare che contrappone la forma circolare del bacino al piano rettangolare, mantenendo coerenza formale e continuità estetica.



Noemi Totem è il lavabo a colonna di Ceramica Dolomite progettato per rispecchiare appieno ogni gusto. Grazie alla sua elevata personalizzazione, permette di combinare finiture differenti per dare forma a un pezzo davvero unico.



Il lavabo da appoggio Almond 41 di Arbi Arredobagno sintetizza rigore geometrico e morbidezza visiva. È proposto in Tekno Deimos in finitura bianco opaco e in Tekno Geacril colore opaco.