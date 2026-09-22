Redazione - 22 settembre 202623 settembre 2026
I nuovi lavabi bagno: forme, materiali e colori da Cersaie 2026
Lavabi bagno 2026: da Cersaie arrivano geometrie sfaccettate dal sapore artigianale, materiali di nuova generazione, texture tridimensionali e nuove tonalità.
Redazione - 22 settembre 202623 settembre 2026
I nuovi lavabi bagno diventano elementi decorativi
Le novità viste a Cersaie 2026 mostrano lavabi sempre più caratterizzanti, pensati per contribuire in modo evidente all’identità del bagno. La ricerca coinvolge l’intero volume: il profilo sottile della vasca, la superficie esterna, il colore e il modo in cui la luce ne mette in risalto i dettagli.
Il design mantiene linee pulite, ma introduce anche rilievi, scanalature e geometrie ispirate all’architettura. Il progetto del lavabo esplora nuove possibilità espressive attraverso un impiego più deciso del colore. Finiture opache o lucide trasformano i nuovi lavabi bagno in presenze riconoscibili.
Il lavabo diventa elemento d'arredo: alle forme ovali, circolari, quadrate e rettangolari si affiancano proposte dai contorni organici.
Debutta Hellas di Ceramica Flaminia, un lavabo che reinterpreta l’architettura classica attraverso una tridimensionalità capace di dare ritmo alla superficie e profondità alla ceramica.
Superfici tridimensionali che dialogano con la luce
Le superfici scanalate sono una delle novità più evidenti: l’esterno del lavabo contrasta con la parte interna che rimane completamente liscia. Ogni sfaccettatura riflette la luce in modo diverso e genera ombre, riflessi e variazioni cromatiche, con il lavamani che cambia aspetto in base alla luce e al punto dal quale viene osservato.
Compaiono i richiami all’architettura classica, con archi, basamenti e volumi che ricordano piccole colonne. La decorazione nasce così direttamente dalla costruzione della forma: avvolge l’intero lavabo e lo rende distintivo, sia in termini di presenza scenica sia di resa espressiva.
Lavabo Hera Zero di Acquabella: una superficie esterna scanalata che contrasta con un interno minimalista. È realizzato in Akron, un materiale composito che offre infinite possibilità di personalizzazione.
Lavabi colorati: tonalità naturali, colori profondi
Il bianco rimane presente, così come il nero, ma le novità ampliano in modo deciso la gamma cromatica dei lavabi bagno. Le tendenze parlano di un bagno colorato: lavamani dai colori neutri caldi come sabbia e avorio, tonalità polverose tipo rosa, azzurro, verde salvia e toni terrosi. Non mancano i colori accesi, tra cui azzurro cobalto, melanzana, rosso intenso e le opzioni bicolore per quanto riguarda le versioni freestanding.
La resa estetica cambia in base alla finitura: l’opaco attenua il colore e valorizza la matericità della superficie, mentre il lucido aumenta la profondità della tinta e crea riflessi di luce. Il colore del lavamani mette in evidenza il suo volume, contribuendo in modo diretto alla percezione della forma. Il modello scelto può essere coordinato cromaticamente con i sanitari per bagno della stessa collezione.
Ceramica Cielo presenta la nuova collezione Enea, un sistema lavabo modulare che contrappone la forma circolare del bacino al piano rettangolare, mantenendo coerenza formale e continuità estetica.
Noemi Totem è il lavabo a colonna di Ceramica Dolomite progettato per rispecchiare appieno ogni gusto. Grazie alla sua elevata personalizzazione, permette di combinare finiture differenti per dare forma a un pezzo davvero unico.
Il lavabo da appoggio Almond 41 di Arbi Arredobagno sintetizza rigore geometrico e morbidezza visiva. È proposto in Tekno Deimos in finitura bianco opaco e in Tekno Geacril colore opaco.
I materiali protagonisti dei nuovi lavabi bagno
Le nuove collezioni di lavabi bagno presentate a Cersaie 2026 non si concentrano su materiali diversi:
- La ceramica sanitaria rimane il materiale più diffuso: la superficie smaltata. Le formulazioni più evolute permettono di ottenere bordi sottili, colori intensi e finiture lucide oppure opache.
- Il marmo rende ogni lavabo diverso, evidenziando venature e variazioni cromatiche proprie del materiale.
- I materiali compositi uniscono una componente minerale a resine polimeriche e pigmenti colorati. Rispetto alla ceramica offrono una maggiore libertà progettuale, permettendo di realizzare anche raffinate forme organiche. Sono identificati da denominazioni commerciali proprietarie.
Inda propone Maui, un lavabo in appoggio in marmo naturale abbinabile a un vassoio tondo oppure ovale, creando un gioco di contrasti tra pesi e volumi.
Lavabi bagno da appoggio, integrati, a colonna o freestanding
Le novità presentate mostrano una grande varietà di soluzioni, pensate per assegnare al lavabo un ruolo sempre più evidente nel progetto del bagno.
- I lavabi da appoggio mettono in risalto la forma e il materiale del bacino, facendone il punto focale del piano.
- Ci sono lavabi integrati che offrono una superficie continua con il piano di lavoro, senza giunture a vista.
- I nuovi lavabi a colonna richiamano i modelli tradizionali con piedistallo, aggiornandone forme e colori.
- I modelli freestanding sono scultorei: si presentano come elementi autonomi, nei quali il bacino si raccorda al corpo sottostante attraverso linee fluide.
Con la collezione Kallia, Simas rilegge il lavabo classico secondo i canoni contemporanei, armonizzando memoria storica e sensibilità moderna. È disponibile anche nella versione sospesa oppure da appoggio.Twin di Nic: il linguaggio della collezione si fonda sull'incontro tra legni pregiati, superfici laccate e marmi. Il lavabo, completo di mobile, è disponibile in ceramica o marmo.
Il lavabo della collezione Lado di Alice Ceramica si caratterizza per la sua superficie finemente sfaccettata, che gioca con la luce per restituire dinamismo visivo alla ceramica.