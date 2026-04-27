I nuovi mobili per il bagno: ricerca sui materiali, finiture e sostenibilità

Mobili per il bagno: la ricerca come motore del cambiamento

Nel settore dell’arredo bagno la ricerca è il punto di partenza di ogni nuova collezione. È un processo che si svolge attraverso laboratori interni, collaborazioni con centri di ricerca e sperimentazioni continue su superfici e componenti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni tecniche e l’esperienza d’uso. Anche il design è il risultato di studi approfonditi su ergonomia, utilizzo degli spazi e interazione con l’utente finale.



Honey di Cerasa è una collezione di mobili per il bagno dal design distintivo frutto di un lavoro continuo di ricerca e innovazione. La lavorazione cannettata suscita sensazioni visive e tattili e valorizza i volumi. L'uso di materiali di altissima qualità come il noce canaletto utilizzato per le colonne conferisce calore e autorevolezza all’intera composizione.



Franq di Noorth esprime l'idea di un bagno moderno ed essenziale. Il progetto unisce design e scelta di materiali ricercati, creando un ambiente accogliente che non passa mai di moda.



L'Essenziale di Itlas: il mobile e le pareti sono rivestiti in legno pantografato che aggiunge valore all'estetica dell'insieme.