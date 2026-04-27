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I nuovi mobili per il bagno: ricerca sui materiali, finiture e sostenibilità

Grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie produttive l’arredo bagno si rinnova per incontrare nuove esigenze, mettendo la sostenibilità in primo piano.

  1. Mobili per il bagno: la ricerca come motore del cambiamento
  2. I nuovi materiali tramettono autenticità grazie alle nuove tecnologie

- 27 aprile 2026

Mobili per il bagno: la ricerca come motore del cambiamento

Nel settore dell’arredo bagno la ricerca è il punto di partenza di ogni nuova collezione. È un processo che si svolge attraverso laboratori interni, collaborazioni con centri di ricerca e sperimentazioni continue su superfici e componenti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni tecniche e l’esperienza d’uso. Anche il design è il risultato di studi approfonditi su ergonomia, utilizzo degli spazi e interazione con l’utente finale. 

Honey di Cerasa è una collezione di mobili per il bagno dal design distintivo frutto di un lavoro continuo di ricerca e innovazione. La lavorazione cannettata suscita sensazioni visive e tattili e valorizza i volumi. L'uso di materiali di altissima qualità come il noce canaletto utilizzato per le colonne conferisce calore e autorevolezza all’intera composizione. 

Franq di Noorth esprime l'idea di un bagno moderno ed essenziale. Il progetto unisce design e scelta di materiali ricercati, creando un ambiente accogliente che non passa mai di moda. 

L'Essenziale di Itlas: il mobile e le pareti sono rivestiti in legno pantografato che aggiunge valore all'estetica dell'insieme.

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I nuovi materiali tramettono autenticità grazie alle nuove tecnologie

La ricerca sui materiali si concentra sullo sviluppo di superfici studiate per migliorare prestazioni e durata nel tempo.

 I nuovi mobili per il bagno vedono protagonisti materiali di ultima generazione come il laminato HPL oppure il gres porcellanato, con i quali è possibile ottenere un effetto marmo sempre più realistico. Il Fenix NTM offre superfici piacevoli al tatto e anti-impronta. Non è poroso, è igienico, si pulisce facilmente ed è riparabile dai micrograffi.  

Il legno resta protagonista, reinterpretato grazie a trattamenti specifici che ne aumentano la resistenza in ambienti umidi. Le miglioro aziende lavorano essenze di altissima qualità, preservando l’aspetto naturale senza comprometterne le prestazioni. Il risultato è un mobile dal notevole valore estetico che risponde alle esigenze della vita moderna  in termini di durabilità. Ideagroup reinterpreta l'iconica collezione Cubik, che si distingue per un design essenziale e geometrico. La ricerca materica si esprime attraverso essenze nobili come il Rovere Caffè e il Rovere Termo, lavorati per mantenere la venatura continua su tutta la struttura del mobile. A queste si affiancano i nuovi laminati Unicolor HPL con effetti marmo o texture polverose.

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