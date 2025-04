Portoncini blindati con vetro, luminosità e sicurezza

Portoncini blindati con vetro: classe di sicurezza e installazione

Essendo la nostra prima arma di difesa passiva contro i tentativi di intrusione i portoncini blindati con vetro devono essere garantiti e certificati. Ricorda che anche la serratura di sicurezza per porta blindata gioca un ruolo fondamentale.

Per chi vive in un immobile condominiale o in una villetta le classi di sicurezza 3 e 4 sono perfette. La protezione per queste categorie è assicurata per intrusioni con piede di porco o arnesi leggermente più potenti. Il vetro integrato deve rispettare la stessa classe della porta.

L’installazione deve essere effettuata da personale altamente qualificato. Affidarsi ai migliori produttori significa ricevere un prodotto di qualità e conforme alle normative.



Il portoncino blindato Sun-Light di Torterolo & Re esalta la bellezza del vetro con uno spessore elevato dello stratificato esterno. La camera interna offre elevati livelli di isolamento termico ed acustico.