Come illuminare la cucina con le lampade a sospensione

Redazione - 28 aprile 2016

Dove posizionare un lampadario in cucina

Premessa doverosa: c’è differenza fra lampadari e lampade a sospensione. I primi sono concepiti per illuminare tutto l’ambiente, nel nostro caso la cucina, e risultano molto stabili nonché piuttosto pesanti, caratterizzati da dimensioni importanti.



Le lampade a sospensione possono sì a loro volta emanare una luce diffuse, ma la loro efficacia e potenza in tal senso sono inferiori; questo il motivo per cui vengono scelte per illuminare piuttosto zone circoscritte della cucina, per esempio il tavolo da pranzo. Hanno il cavo più lungo e sono, nella maggior parte dei casi, caratterizzate da un peso molto ridotto rispetto a quello dei lampadari.



Fatto presente ciò, rispondiamo al quesito che pongono tanti lettori: dove va messo il lampadario della cucina? L’opzione più classica e diffusa coincide senza dubbio con il centro della stanza, anche in considerazione dell’impatto estetico dell’elemento in questione.



C’è chi, tuttavia, preferisce posizionarlo in corrispondenza del tavolo, dell’isola o della penisola. Ben venga, è anche una questione di gusti; suggeriamo, però, di accertarsi che l’effetto d’insieme non risulti “stonato”.



In foto vedete il lampadario Vertigo disegnato da Constance Guisset per Petite Friture: ha forme ampie e leggere, ricorda una libellula ma anche un abito da ballo, di quelli che si usavano un tempo. Sembra volteggiare nell’aria.

Quale stile scegliere per le lampade a sospensione da cucina

Lo stile della lampada per la cucina può tramutarsi in un dilemma di non poco conto: quali sono le scelte migliori, fino a che punto bisogna tener conto dello stile degli arredi? Proviamo a fare un po’ di chiarezza, anche con qualche esempio concreto.



Le lampade realizzate in vetro bianco opaco e caratterizzate da forme arrotondate sono perfette sia per le cucine arredate in stile moderno, sia per quelle contraddistinte invece da uno stile più tradizionale. La linea curva è infatti sinonimo di versatilità e lo stesso dicasi del materiale in questione, che tra l’altro dona luminosità facendo sembrare il locale più ampio.



Vi mostriamo un esempio interessante: la lampada Castore di Artemide: il diffusore sferico in vetro soffiato viene valorizzato dallo stelo in resina termoplastica luminoso, che a sua volta presenta un design morbido e affusolato. L’abbinamento, qua, è all’insegna del tono-su-tono.



Un altro jolly, sempre in considerazione degli abbinamenti con gli arredi della cucina, è il vetro colorato; al contrario di quello bianco o trasparente, introduce note di colore che rendono l’insieme più allegro e movimentato. Vince, quindi, il contrasto strategico.



Se la cucina è classica, e magari sono presenti anche arredi in legno rustico e grezzo, suggeriamo di optare per una lampada con diffusore ampio e bombato, possibilmente riconducibile allo stile retrò; una lampada che ricordi, in altre parole, quelle di un tempo.



Il metallo è il materiale a tal proposito più gettonato, ma si trovano facilmente anche prodotti realizzati con le più innovative materie plastiche: nella foto vedete Cloche di FontanaArte: il diffusore in polimero è ispirato a uno stampo per dolci, ma anche a una campana. Originale e divertente, Cloche è disponibile nei colori grigio chiaro, grigio scuro e giallo miele.



La cucina è minimalista ed essenziale? Allora potete installare più di una lampada a sospensione sottile e leggera oppure un modello di design che catturi l’attenzione con le sue forme importanti e irregolari.



Quest’ultima alternativa si rivela perfetta anche per le cucine in acciaio, dal look professionale, che sono molto eleganti e “autorevoli” ma in alcuni casi possono risultare un po’ fredde; proprio una lampada insolita, insieme a un tavolo in legno, rappresenta quell’elemento che stempera e porta calore.



Volete un esempio? Pubblichiamo allora la foto della lampada Respiro disegnata da Philippe Nigro per il marchio francese DCW éditions. In alluminio anodizzato, è concepita per dare un’idea di leggerezza e ricorda un po’ un libro semi aperto; il suo colore dorato cattura l’attenzione senza risultare eccessivo.

Errori da evitare nell’illuminazione della cucina

Illuminare la cucina nel modo corretto significa godere di un’ottimale e necessaria visibilità durante le attività relative alla preparazione dei pasti e al contempo avere la possibilità di rilassarsi quando arriva il momento di sedersi o tavola o concedersi un break. Ecco, quindi, gli errori da evitare: Scegliere un’unica fonte di luce artificiale per l’intero ambiente : bisogna invece installare diversi punti luce a seconda delle zone in cui l’ambiente stesso si suddivide; il piano cottura e il piano lavoro richiedono un’illuminazione piuttosto intensa, mentre per l’area in cui si trovano il tavolo e le sedie è preferibile un’illuminazione più soft.

: bisogna invece installare diversi punti luce a seconda delle zone in cui l’ambiente stesso si suddivide; il piano cottura e il piano lavoro richiedono un’illuminazione piuttosto intensa, mentre per l’area in cui si trovano il tavolo e le sedie è preferibile un’illuminazione più soft. Non badare alla differenza fra luce diffusa e luce diretta : sono necessarie entrambe le opzioni.

: sono necessarie entrambe le opzioni. Ritenere che la distanza fra la lampada e il soffitto e fra la lampada e il tavolo siano fattori di poca importanza .

. Non badare alla proporzione fra le dimensioni della stanza e quelle della lampada : scegliere un modello molto più grande rispetto all’estensione della cucina, o al contrario molto più piccolo, significa ottenere un risultato poco gradevole dal punto di vista estetico e anche fare i conti con una scarsa funzionalità.

: scegliere un modello molto più grande rispetto all’estensione della cucina, o al contrario molto più piccolo, significa ottenere un risultato poco gradevole dal punto di vista estetico e anche fare i conti con una scarsa funzionalità. Non prendere neppure in considerazione le lampade dimmerabili: i modelli dotati di dimmer o regolatore elettronico permettono di regolare l’intensità della luce a seconda dei momenti e delle relative esigenze, quindi di incrementare il grado di praticità.

In foto una delle proposte della collezione Cluster di Karman, design Edmondo Testaguzza e Matteo Ugolini. Da un’unica base pendono più lampade, cioè i modelli Ginger, Mek, T-Black, Ceraunavolta a Makeup. Decisamente riuscito e originale è l’accostamento di materiali, dimensioni e stili differenti.

A quale altezza montare le lampade a sospensione in cucina