Lavastoviglie 45 cm: grandi prestazioni in poco spazio

Redazione - 03 luglio 2015

Lavastoviglie da incasso 45 cm

La larghezza standard della lavastoviglie è di 60 cm e in tal senso non c’è differenza fra modelli da incasso e modelli da libera installazione. Proprio i fatidici 60 cm, fino a qualche tempo fa, hanno rappresentato un deterrente per molti; la mancanza di tale spazio, in altre parole, ha portato alla rinuncia. Un limite oggi ampiamente superato.



Ormai esistono in commercio tante lavastoviglie compatte, infatti, la cui larghezza è ridotta. Pari, cioè, a soli 45 cm. Anche in tal caso si tratta di uno standard. Scegliere uno di questi elettrodomestici da incasso significa inserirlo agevolmente in un mobile della cucina; si sceglie fra modelli a scomparsa totale e modelli a scomparsa parziale.



E non si pensi a particolari limiti in termini di capienza: le lavastoviglie da incasso 45 cm arrivano a offrire anche 9 coperti, quindi si possono lavare tranquillamente tutte le stoviglie utilizzate per un pranzo di 4 persone. In foto la lavastoviglie SPV66TX01E Serie 6 di Bosch, classe A+++.

Lavastoviglie libera installazione 45 cm

Se la lavastoviglie da incasso è progettata per essere integrata in un mobile della cucina, quella freestanding può essere posizionata ovunque, purché ci sia il modo di fare i necessari collegamenti idrici ed elettrici. Ciò vale, naturalmente, anche per gli apparecchi da 45 cm. Che quindi si traducono in un ulteriore livello di praticità e libertà rispetto ai modelli compatti da incasso.



Certo, è anche una questione di preferenze: c’è chi preferisce che gli elettrodomestici risultino celati alla vista e chi, invece, vuole avere meno vincoli per quanto concerne l’installazione e la collocazione.



Doveroso precisare che le performance di queste lavastoviglie “strette”, definiamole così, sono sostanzialmente le stesse di quelle da 60 cm: le funzionalità e le caratteristiche variano a seconda del modello, ma la qualità del lavaggio e i risultati non dipendono assolutamente dalle dimensioni. In foto vedete la lavastoviglie freestanding iQ500 di Siemens.

I migliori produttori di lavastoviglie da 45 cm

Vi abbiamo mostrato lavastoviglie da 45 cm – sia da incasso che freestanding - firmate Bosch, Siemens e Whirlpool perché questi 3 marchi meritano senza dubbio un posto nell’elenco dei migliori produttori della tipologia di elettrodomestici in questione. Quali sono altri produttori che rappresentano una garanzia? Rispondiamo subito.



Mettiamo Smeg, azienda di Guastalla diventata celebre per i suoi frigoriferi e piccoli elettrodomestici iconici; nella foto vedete la lavastoviglie slim da libero posizionamento LSA4525X, classe A++. Citiamo anche Candy, che produce pochi modelli ma di indiscutibile qualità, e Hotpoint.



Proprio del marchio britannico è la seconda lavastoviglie che vi mostriamo, il modello HSFO 3T223 WC X - F155361 freestanding. Anche Electrolux (Svezia), Aeg (Germania, ma gli stabilimenti produttivi sono in Italia) e Beko (Turchia) devono essere necessariamente nominati e lo stesso dicasi per la tedesca Miele. In foto la lavastoviglie da incasso a scomparsa totale RSL4201LO di Electrolux.

Pro e contro della lavastoviglie da 45 cm