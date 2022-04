Come arredare le camerette salvaspazio

Il letto sopra la cabina armadio

In una cameretta di piccole dimensioni è fondamentale pensare a un arredamento adattabile e funzionale, che permetta di guadagnare lo spazio necessario per far dormire, studiare e giocare adeguatamente due o tre bambini. Un'accorgimento salvaspazio è quello di sviluppare i mobili in altezza, in modo da minimizzare la superficie di pavimento occupata. In particolare, le soluzioni alternative ai classici lettini a terra risultano le più efficaci in termini di spazio guadagnato. Il letto sopra la cabina armadio, oltre a sfruttare lo spazio in alto, altrimenti inutilizzato, diventa un luogo di gioco, sulla cui scala contenitore, i bambini possono arrampicarsi e divertirsi, senza alcun pericolo. Nel sistema di arredo Container di Dielle, la cabina armadio ha un’altezza di 168 cm e permette di aggiungere diversi ripiani, personalizzando la configurazione. L’accesso al letto a soppalco è garantito da una scala a L, i cui gradoni sono cassettoni con funzione di contenitore.