Quali sono le caratteristiche del letto sommier

Il letto sommier è un modello che si caratterizza per l’assenza della testiera. La struttura comprende la base che accoglie il materasso e un giroletto generalmente imbottito, anche se non mancano le versioni in legno. È disponibile nelle versioni singola, a una piazza e mezza e matrimoniale



Il risultato è un arredo dal carattere giovane e informale, personalizzabile nell’aspetto e accessoriabile secondo le proprie esigenze. La base può essere a terra oppure sostenuta da piedini alti, che la rendono visivamente più leggera.